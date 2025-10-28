Vyriausybėje – neskelbtas I. Ruginienės susitikimas: iš karto sprendžiasi net dviejų ministerijų likimas

Kaip dar pirmadienį pranešė portalas Lrytas, R.Kaunas norėtų užimti susisiekimo ministrui Jurui Taminskui matuojamas krašto apsaugos ministro pareigas, bet jam tiktų ir susisiekimo ministro postas, į kurį siūlėsi dar prieš pora mėnesių, I.Ruginienei formuojant naują Vyriausybę.
Lrytas pakalbintas socialdemokratas neslėpė antradienį lankęsis pas premjerę, tačiau tikino neprisimenąs, kieno iniciatyva įvyko šis susitikimas.
„Net nepamenu. Mes susirašinėjome, bendravome ir tiesiog nutarėme, kad reikia susitikti“, – Lrytas teigė R.Kaunas.
Ir apie ką šnekėjosi? Politikas aiškino su I.Ruginiene bendraujantis dažnai, ir ne tik Vyriausybėje, todėl šio susitikimo išskirtiniu nelaikantis. Ar sulaukė siūlymo užimti susisiekimo ministro postą?
„Siūlymai užimti ministro pareigas bus šiandien vakare, nes vakare mes turime partijos valdybą ir prezidiumą. Premjerė, manau, pateiks savo matymą, ir tada mes savo partiniame formate turėsime diskusiją ir sprendimus“, – konkrečiai neatsakė jis.
„Nenorėčiau komentuoti. Po to gimsta įvairios interpretacijos, tarsi aš kažkur veržiuosi, ar kažkur baisiai noriu. To tikrai nėra. Šiandienos susitikimas buvo darbinis ir tiek“, – pažymėjo R.Kaunas.
Dar kartą paprašytas patikslinti, ar kalbėjosi apie galimybę jam užimti susisiekimo ministro pareigas, socialdemokratas pripažino, kad ministerijų klausimas buvo aptartas, tačiau kaip – neatsakė.
„Mes aptarėme įvairius klausimus. Tame tarpe ir balionų situaciją, man irgi buvo įdomu, kaip viskas toliau dėliojama. Be abejo, aptarėme ir ministerijų klausimus, kad tikrai tuos ministrus reikia surasti, tame tarpe ir į Kultūros ministeriją. Tų temų buvo daug ir įvairių“, – kartojo R.Kaunas.
„Nespekuliuokime. Vakare mes turėsime informaciją iš premjerės, premjerės matymą, ir tie matymai, situacijos gali keistis bet kada. Dabar kažkokie vardinimai ir samprotavimai paskui gali keistai atrodyti“, – komentavo jis.
40-metis R.Kaunas gimė ir užaugo Kaune, Kauno technologijos universitete yra įgijęs Telekomunikacijų inžinieriaus specialybę. Į Seimą pernai jis išrinktas pirmąsyk, iki tol dirbo Kauno miesto savivaldybės taryboje, daugiau nei dešimtmetį valdo įmonę, teikiančią programavimo paslaugas.
Lrytas šaltinių socialdemokratų partijoje žiniomis, Susisiekimo ministerijos vadovo kėdė galėtų atlaisvėti į krašto apsaugos ministrus pateikus J.Taminską, susisiekimo ministru tapusį vos kiek daugiau nei prieš mėnesį.
Lrytas žiniomis, pirmadienį socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius ir prezidentas Gitanas Nausėda turėjo neskelbtą susitikimą, kuriame greičiausiai ir aptarė tokį scenarijų.
Į Prezidentūrą antradienį keliavo ir I.Ruginienė, nes čia vyko tarpinstitucinis pasitarimas dėl meteorologinių oro balionų keliamų grėsmių. Neabejojama, kad ministrė pirmininkė su šalies vadovu spėjo aptarti ir ministrų klausimą.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) vėliau, antradienį vakare, rinksis į partijos valdybos ir prezidiumo posėdžius, kuriuose ir apsispręs, kas turėtų pakeisti iš posto išverstą ministrę Dovilę Šakalienę.
Į krašto apsaugos ministrus svarstomas 39-erių J.Taminskas pagal išsilavinimą yra teisininkas, jis neturi patirties gynybos srityje. J.Taminskas buvo Eugenijaus Sabučio viceministru, tačiau šiam įsivėlus į bėdas su teisėsauga, perėmė Susisiekimo ministerijos vairą.
J.Taminskas antradienį neatsakė, ar sulaukė I.Ruginienės kvietimo tapti naujuoju Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovu. Politikas nekomentavo ir to, ar sutiktų tapti krašto apsaugos ministru. Pasak jo, situacija turėtų tapti aiškesnė po socialdemokratų vadovybės pasitarimo.
„Kaip žinote, aš einu susisiekimo ministro pareigas ir visas mano fokusas yra ir toliau sukoncentruotas į šią sritį. O ministrus teikia premjeras, skiria prezidentas. Tai šiuo klausimu tikrai susilaikysiu šiai minutei nuo komentarų“, – tvirtino J.Taminskas.
Beje, jei J.Taminskas būtų skiriamas į krašto apsaugos ministrus, pirmiausia jis turėtų palikti susisiekimo ministro pareigas, o tai jau reikštų, kad vos daugiau nei mėnesį veikiantis premjerės I.Ruginienės Ministrų kabinetas prarastų trečią ministrą.
Prezidentas jau yra įspėjęs, kad būsimąjį ministrą, su kuriuo glaudžiai bendradarbiauti teks ir pačiam, vertins itin akylai.
Lrytas šaltiniai socialdemokratų partijoje mano, kad čia problemų neturėtų kilti, nes J.Taminskas puikiai pasirodė dėliojant būsimąjį Susisiekimo ministerijos biudžetą, turėjo siūlymų ir gynybai.
G.Nausėda praėjusią savaitę sakė, kad nėra laiko ministru paskirti žmogaus, kuris tik pradėtų mokytis dirbti ir susipažintų su ministerija.
„Tik ne dabar, kai vyksta lemtingos diskusijos dėl gynybos biudžeto, dėl biudžeto apskritai, kur tikrai bus mėginimų tampyti antklodę į šalis ir tampyti nuo gynybos biudžeto, tai tikrai negalime šito leisti. Taip kad ministras turi nuo pat pirmos dienos įsitraukti į šitas diskusijas ir šventai ginti gynybos biudžetą“, – nurodė jis.
Be kita ko, šalies vadovas pabrėžė, kad kandidatas turės nekelti absoliučiai jokių abejonių dėl savo sąryšių su verslo įmonėmis, nes pinigai ir interesai krašto apsaugos srityje yra milžiniški.
„Krašto apsaugos ministerijos durys varstomos nuolat – žmogus turi turėti stuburą atsispirti visoms pagundoms ir dirbti Lietuvos Respublikai“, – akcentavo G.Nausėda.
Užkulisiuose skambėjo ir abiejų Sinkevičių pavardės. Dalis socialdemokratų siūlė į krašto apsaugos ministrus eiti pačiam M.Sinkevičiui, tačiau jis atsisakė. Dabar jis gali patogiai atsiriboti nuo Vyriausybės veiklos bei supančių skandalų.
Kaip galimas kandidatas buvo įvardijamas ir jo tėvas Rimantas Sinkevičius, ėjęs jau ne vienos ministerijos vadovo pareigas, bet „socdemai“ supranta, kad toks paskyrimas atrodytų prastai.
