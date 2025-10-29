I. Ruginienė išsisukinėjo nuo klausimo apie R. Žemaitaitį

„Aš nekomentuosiu Žemaitaičio pasisakymų. Tegul jis komentuoja pats savo pasisakymus. Aš noriu aiškiai siųsti žinią, kad šiandien tiek visa Vyriausybė susitelkusi, tiek atsakingos institucijos dirba tam, kad Lietuva jaustųsi saugiai“, – po Vyriausybės posėdžio žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Noriu aiškiai pasakyti, kad Vyriausybė deda visas pastangas, kad Lietuva jaustųsi saugiai. Nesiblaškysime į įvairių politikų pasisakymus, o mes aiškiai darome sprendimus, dirbame tam, kad suvaldytume ne tik situaciją, bet ir užtikrintume saugumą čia Lietuvoje. Užteks politikuoti ir užteks žaisti politinius žaidimus. Pagaliau turime nukreipti savo energiją į tai, kas yra svarbiausia“, – dėstė ji.
Kaip skelbta, R. Žemaitaitis „Žinių radijui“ teigė manąs, kad į Lietuvą iš Baltarusijos plūsta kontrabandiniai balionai, nes Vilnius neturi jokių diplomatinių kanalų ir santykių su Minsku.
„Mes neturime užsienio politikos ir pas mus praktiškai nėra diplomatinių santykių su Baltarusija žemesnėje grandyje, su kuria būtų galima kalbėtis, šnekėtis“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė R. Žemaitaitis.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tokią kritiką atmetė. Anot jo, negali būti jokių kalbų apie derybas su Minsku, mat tai niekaip neatgrasys Aliaksandro Lukašenkos režimo nuo tolimesnio spaudimo Lietuvai.
Ministras taip pat pabrėžė, kad spręsti situaciją dėl kontrabandą gabenančių balionų reikia ne derybomis, bet atgrasymo politika.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Dėl to trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną su Baltarusija.
