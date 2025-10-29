I. Ruginienė: sprendimas uždaryti sieną su Baltarusija gali būti pratęstas tiek, kiek reikės

„Šitas sprendimas gali būti pratęsiamas tiek, kiek to reikės. Tai labai prašau visų susikaupimo ir supratimo. Tikrai suprantu, kad tiek mūsų piliečiams, tiek mūsų verslams tai sudarys nemažai kliūčių ir nepatogumų, bet šiandien negalime nereaguoti į hibridinę ataką, nukreiptą į Lietuvą“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Šiai dienai tą tęsime tiek, kiek iš Baltarusijos pusės matysime nedraugiškus veiksmus, nukreiptus į mūsų šalį. Mūsų piliečių saugumas yra prioritetas ir šiandien mes darome viską, kad užtikrintume saugumą šalyje“, – pridūrė ministrė pirmininkė.
Estija, Latvija ir Lenkija palaiko Lietuvos sprendimą uždaryti sieną
Antradienį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad lapkričio mėnesį Varšuva bus pasiruošusi atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija. Siena su Baltarusija buvo uždaryta rugsėjo mėnesį dėl tuo metu vykusių karinių pratybų „Zapad“ ir į Lenkijos oro erdvę įskridusių Rusijos dronų.
Savo ruožtu I. Ruginienė pažymėjo, jog trumpai šį klausimą su D. Tusku jau aptarė, tačiau žada su juo kalbėtis detaliau.
Politikė taip pat pridūrė, kad ketvirtadienį vyksta į Latviją, su kurios ministre pirmininke taip pat aptars sienų uždarymo klausimą. Anot jos, dialogas šia tema vyksta ir su Estijos Vyriausybe.
„Rytoj išvažiuoju į Latviją, susitiksiu su Latvijos premjere ir tai bus vienas iš klausimų, kurį taip pat aptarsime. Nuolatinį kontaktą laikau ir su Estijos premjeru. Dirbame jungtinai ir tiek Latvija, tiek Estija, tiek Lenkija palaiko mūsų sprendimus“, – komentavo ministrė pirmininkė.
„Matėte palaikymą ir Europos Sąjungos (ES) aukščiausiu lygmeniu. Džiaugiamės, kad tas Europos susitelkimas yra demonstruojamas“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Šalčininkų punkto veikla bus nutraukta, Medininkų postui taikys tam tikras išimtis
Kaip jau buvo skelbta, po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.
Tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis. Medininkų punktą galės kirsti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Taip pat per šį punktą į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, ES šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).
Kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.
Lenkija konsultuotis dėl pasienio punktų su Baltarusija atidarymo
Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sako, jog du pasienio punktus su Baltarusija atidaryti svarstančios Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas šiuo klausimu konsultuosis su Lietuvos institucijomis.
„Lenkija priėmė sprendimą (atidaryti sieną su Baltarusija – ELTA) dar iki visų įvykių, kuomet tai atsitiko pas mus Lietuvoje. Dėl to ir Lenkijos premjeras išėjo su pareiškimu, kad dabar, matant tai, kas vyksta čia, jis neatidėliotinai su mumis konsultuosis dėl savo veiksmų, kalbant apie sienos atidarymą“, – trečiadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Normalu, kad kiekvienas gyvena savo gyvenimą, bet atsitiko tai, kas atsitiko. Mes irgi to neplanavome. Dėl to ir koreguojame savo planus, savo darbotvarkes ir savo veiksmus. Tą ir toliau darysime“, – pridūrė ji.
Tuo metu Lietuvos Vyriausybė trečiadienį nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija. Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas. Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.
ELTA primena, kad kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.
Inga Ruginienėpasienio kontrolės punktaiLietuvos ir Baltarusijos pasienis
