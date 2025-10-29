Kultūros bendruomenės atstovai vis dar negavo I. Ruginienės atsakymo dėl susitikimo: laukiame žinių

„Kol kas mes jo (atsakymo – ELTA) negavome ir toliau laukiame žinių“, – trečiadienį LRT radijui sakė Lietuvos šokio informacijos centro vadovė G. Masteikaitė.
„Matyt, pagal tai irgi matysime, kiek kultūra iš tikrųjų yra svarbi ir kiek tos deklaracijos apie kultūros svarbą valstybei, apie kultūros svarbą valdantiesiems, kurios skamba viešosiose erdvėse, yra iš tikrųjų svarbu“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
