Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Prie Ž. Vaičiūno politinės komandos prisijungė viceministras ir trys patarėjai

2025 m. spalio 29 d. 17:12
Prie energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno komandos prisijungė viceministras Gabriel Gorbačevski ir patarėjai Saulius Petrauskas, Laima Nagienė ir Alvydas Sakavičius.
Daugiau nuotraukų (1)
Viceministras G. Gorbačevski bus atsakingas už valstybės energetinio saugumo politiką, patikimo ir saugaus energijos ir jos išteklių tiekimo, strateginės energetikos infrastruktūros plėtros bei strateginių projektų įgyvendinimo, sistemos atsparumo didinimo klausimus.
Patarėjas S. Petrauskas bus atsakingas už regioninės politikos bei energetinio saugumo ir tiekimo patikimumo klausimus.
Darbus ministerijos komandoje tęsia patarėjai L. Nagienė ir A. Sakavičius. Jis bus atsakingas už regioninės politikos ir energetinio tiekimo patikimumo klausimus, o L. Nagienė – už atsinaujinančios energijos išteklių regioninės politikos klausimus.
Ministerija skelbia, jog G. Gorbačevski, prieš pradėdamas eiti viceministro pareigas, dirbo Lietuvos ambasadoje Varšuvoje energetikos atašė ir atašė pavaduotoju, kur koordinavo strateginius Lietuvos ir Lenkijos energetikos projektus.
Nuo 2025 m. pradžios jis dirbo ministro pirmininko patarėju energetikos klausimais, o vėliau – energetikos ir klimato politikos patarėju.
Kaip skelbiama, patarėju dirbsiantis S. Petrauskas turi ilgametę patirtį energetikos vystymo srityje, iki šiol dirbo vidaus reikalų ministro patarėju, yra išrinktas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariu.
Žygimantas VaičiūnasEnergetikos ministerija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.