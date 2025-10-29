Konferencija
R. Popovienė neatskleidžia būsimos Kultūros ministerijos komandos: laukiame tarnybų pažymų

2025 m. spalio 29 d. 12:54
Martyna Pikelytė
Laikinai Kultūros ministerijai vadovaujanti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė kol kas neatskleidžiama būsimų viceministrų pavardžių. Pasak jos, į Kultūros ministerijos politinę komandą siūlomus asmenis šiuo metu tikrina atitinkamos tarnybos.
„Yra atiduotos derinti pažymos ir, kai sulauksime rezultatų, tikrai galėsime paskelbti, dabar nenoriu atskleisti žmonių pavardžių“, – Eltai teigė R. Popovienė.
„Tikiuosi, kad greitu metu, gal tarnybos labai ilgai netikrins“, – pridūrė ji.
Apie tai, kad R. Popovienė šiuo metu buria Kultūros ministerijos komandą, antradienį užsiminė premjerė Inga Ruginienė.
„Atsiranda pirmieji viceministrai, darbas Kultūros ministerijoje stabilizuojasi“, – LRT televizijai teigė premjerė.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybėje jau mėnesį trūksta kultūros ministro. Po socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainų į šį postą buvo paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Jis pareigose išbuvo kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – ji reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Savo ruožtu spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė savo atsakomybėn perimti minėtą ministeriją.
Vis tik, naujas kandidatas į ministrus kol kas nėra pateiktas – laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė.
