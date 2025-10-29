R. Žemaitaitis abejoja, kad J. Taminskas bus siūlomas vadovauti KAM: vyksta dūmų uždanga

„Aš nemanau, kad Taminskas bus paskirtas. Aš manau, kad bus surastas arba jau yra surastas žmogus. Gal čia vyksta tik dūmų uždanga (...). Kaip žinote, dažniausiai tas žmogus, kuris būna pristatomas pirmas, niekada netampa ministru. Dažniausiai yra paskiriamas antras žmogus“, – trečiadienį „Žinių radijui“ komentavo R. Žemaitaitis.
Antradienio vakarą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vadovybė valdybos ir prezidiumo posėdžiuose turėjo aptarti potencialias kandidatūras į krašto apsaugos ministrus. Vis dėl to, likus valandai iki jų pradžios – posėdžiai buvo atšaukti.
LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patikino – krašto apsaugos ministro pasirinkimas negali būti skubotas.
Apie tai, kad socialdemokratai svarsto į Krašto apsaugos ministeriją (KAM) deleguoti dabar susisiekimo ministro pareigas einantį J. Taminską, pirmieji pranešė portalas „Lrytas“. Vis dėl to, premjerė Inga Ruginienė antradienį viešojoje erdvėje pasklidusių kalbų nekomentavo.
„Aušriečių“ lyderis teigė manantis, kad J. Taminsko kandidatūra socialdemokratų partijos viduje iš tiesų buvo svarstoma.
„Vienas iš kandidatų manau, kad tikrai buvo (…). Socialdemokratai viduje turi teisę nuspręsti“, – teigė R. Žemaitaitis.
ELTA primena, premjerė I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
