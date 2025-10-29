V. Kondratovičius: siūloma sieną su Baltarusija uždaryti mėnesiui

„Mūsų pozicija yra pasiūlyti Vyriausybei uždaryti (sieną su Baltarusija – ELTA) ir laikyti tą būseną, kurią mes turime dabar, mėnesį“, – žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį sakė ministras.
Tiesa, anksčiau premjerė Inga Ruginienė yra teigusi, jog paskutiniai du pasienio punktai su Baltarusija turėtų būti uždaryti neribotam laikotarpiui. Antradienį buvo registruotas ir tą numatantis Vyriausybės nutarimo projektas, vis tik trečiadienį jis buvo pakoreguotas – pateikta nauja projekto redakcija.
Joje numatoma, kad pasienis su Baltarusija bus uždarytas iki lapkričio 30 d. vidurnakčio.
Vykimas per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą turėtų būti visiškai nutraukiamas, o Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla, planuojama, bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.
Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, tą galės daryti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, turintieji humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).
Apie planus uždaryti sieną su Baltarusija ministrė pirmininkė I. Ruginienė pranešė po pirmadienį vykusio Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Jos teigimu, tai yra būtina priemonė, reaguojant į kontrabandinių oro balionų incidentus, trikdančius Lietuvos oro uostų veiklą.
Praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. Dėl balionų antplūdžio taip pat kuriam laikui buvo uždaryti Medininkų bei Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
ELTA primena, kad kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.
Vladislavas KondratovičiusBaltarusijaKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių