V. P. Andriukaitis prakalbo apie Prezidentūrą pasiekusius gandus dėl J. Taminsko

Tačiau, pabrėžė jis, šalies vadovas esą jau pasiūlė socialdemokratams apsvarstyti daugiau nei vieną kandidatą.
Taip pat, anot V.P.Andriukaičio, panašu, jog Prezidentūrą pasiekė gandai, susiję su pačiu J.Taminsku, o tai ir galėjo būti signalas, kad ši kandidatūra G.Nausėdai nebūtinai tiks.
Paklaustas, kodėl teko atšaukti antradienį suplanuotus socialdemokratų valdybos ir prezidiumo posėdžius, V.P.Andriukaitis aiškino, kad dėl paties J.Taminsko pavardės partijoje vidinio nepasitenkinimo nebuvo, tačiau su prezidentu G.Nausėda susitikę LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir premjerė Inga Ruginienė esą nutarė, kad greičiausiai dar reikia grįžti prie diskusijų.
Visgi, pabrėžė jis, J.Taminsko pavardės Vyriausybės vadovė G.Nausėdai nepateikė nei oficialiai, nei neoficialiai – su šalies vadovu tiesiog apsikeista nuomonėmis, bet G.Nausėda pats pasidalijo girdėtomis žiniomis iš viešosios erdvės. Pavyzdžiui, prezidentui kilo klausimų, kas vadovautų Susisiekimo ministerijai, jei socialdemokratai norėtų į ministrus deleguoti J.Taminską.
„Nieko nebuvo pateikę – čia yra gandai. Kiek aš esu informuotas, diskusijos vyko visiškai kitokio plano – kaip rasti bendrą sutarimą tarp prezidento ir premjerės. Prezidento pozicija lyg buvo tokia, kad galima būtų siūlyti ne vieną, o du-tris kandidatus, iš kurių būtų galima pasirinkti. Tai akivaizdu, kad tai yra ne visai priimtina.
Kita vertus, prezidentas ėmė samprotauti, ko jis nenorėtų matyti, kam jis turėtų įvairių abejonių. Kadangi puikiai suprantame, jog ministrės pirmininkės teikimu prezidentas skiria ir atleidžia ministrą, aišku, kad būtų gerai, jog būtų pateiktas tas kandidatas, kuris būtų iš karto ir patvirtintas.
Kad nebūtų konfrontacijos, kurios visiškai nereikia šitoje situacijoje. Tai buvo keičiamasi nuomonėmis“, – portalui Lrytas sakė V.P.Andriukaitis.
Politiką ypač papiktino viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie dabartinio susisiekimo ministro J.Taminsko tėvą Algirdą Taminską. Tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas savo feisbuke svarstė, jog įdomus sutapimas, kad A.Taminskas yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjas, o būtent LAT panaikino ankstesnius teismų sprendimus LSDP lyderio M.Sinkevičiaus atžvilgiu.
„Man labai liūdna, kad, tarkime, paskleistas gandas, jog M.Sinkevičių atseit išteisino Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegija dėl to, kad ten teisme A.Taminskas dirba. Žinote, tai yra tokio žemo lygio bjaurus brudas paskleistas. Man sakė, kad lyg S.Malinauskas tai paskleidė.
Tai klausimas tam Skirmantui, ar jis iš tikrųjų visiškai neturi net ir elementarių žinių, kad baudžiamųjų bylų kolegija ir civilinių bylų kolegijos yra visiškai skirtingi dalykai, ar jis neturi žinių, kaip funkcionuoja Aukščiausiasis Teismas? Ar jis gali tiražuoti šitokią insinuaciją, skleisti tokią pigių sąmokslų teorijų ir bobų pletkų lygio žinią?
Ir ta žinia, pasirodo, cirkuliuoja ir Prezidentūroje. Kokio lygio reikia čia būti, kad tokiais gandais užsiimtum valstybėje?“ – klausė V.P.Andriukaitis.
Iš kur jis turi informacijos, kad apie tai kalbama ir Prezidentūros koridoriuose, socialdemokratas neįvardijo. Pasak europarlamentaro, G.Nausėda nepasakė, kad J.Taminsko kandidatūra jam netiktų, bet girdėtus gandus apie J.Taminsko tėvą visgi paminėjo.
„Jie cirkuliavo. Tai klausimas, ar iš tikrųjų tokiais gandais galima vadovautis“, – svarstė socialdemokratų garbės pirmininkas.
„Akivaizdu, kad norima turbūt prastumti tam tikrą kandidatą. Jūs žinote, kad yra Deivido Matulionio pavardė minima. (...)
Matosi, kad norima turbūt proteguoti savo kandidatą, tai šitoje vietoje ir yra pagrindinė takoskyra, ar mes iš tiesų turime sutikti su tuo, kad štai dabar, kalbant užuominomis, kad jūs man paskirsite tą ir tą. Tai atsakymas, kad taip turbūt nesielgiama.
Reikia galvoti apie kandidatą, kuriam nebūtų priekaištų ir kuris turėtų socialdemokratų partijos atsakomybę ir prisiimtų atsakomybę už sprendimus. Nes viskas gulsis ant mūsų pečių, mes tą puikiai žinome“, – aiškino V.P.Andriukaitis.
Paprašytas patikslinti, ar mano, kad prezidentas krašto apsaugos ministerijoje norėtų matyti D.Matulionį, socialdemokratas tikino to patvirtinti negalintis.
„Aš negalėčiau dabar pasakyti. Kontekstuose, kaip žinote, sklando tokios kalbos. Jokių kandidatų pavardžių tikrai nebuvo, bet diskusijos apie tai, kaip sutarti, tokie diskusiniai kontekstai buvo“, – dėstė jis.
„Jokių pavardžių įgarsinta nebuvo, tik buvo užuominos apie gandus iš kitos pusės. O įgarsinimo nebuvo jokio. Čia faktas. Bet kontekstai buvo tokie diskutuojami, patirtys“, – aiškino V.P.Andriukaitis.
Paklaustas, ar šalies vadovas dabar socialdemokratams labiau trukdo, ar padeda, V.P.Andriukaitis aiškino, kad nei trukdo, nei padeda – tiesiog matome nuomonių apsikeitimą. Anot jo, apskritai naują krašto apsaugos ministrą reikėtų rasti ir pristatyti kuo greičiau.
„Mes puikiai suprantame, kad norime turėti rezultatą, ir kad nebūtų tikslinga siūlyti dvi-tris pavardes. Manau, kad kuo greičiau, tuo geriau. Mes davėme pažadą, kad negaišime, tai dabar tas pažadas turi būti kuo greičiau įvykdytas“, – pabrėžė V.P.Andriukaitis.
Kaip jau skelbta anksčiau, antradienio vakarą posėdžiauti ir krašto apsaugos ministro kandidatūrą aptarinėti turėję socialdemokratai į valdybos ir prezidiumo posėdžius nebesirinko – susitikimai likus kiek daugiau nei valandai iki jų pradžios buvo atšaukti.
Apie tai pirmieji pranešė Lrytas.
Pirmadienio vakarą žiniasklaidoje pasirodė informacija apie galimą kandidatą vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM) – dabartinį susisiekimo ministrą J.Taminską. Apie tai skelbė portalas Lrytas, informaciją taip pat Eltai patvirtino su situacija gerai susipažinę šaltiniai.
Premjerės patarėjas I.A.Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos. Ministrė pirmininkė I.Ruginienė taip pat to nekomentavo, nurodydama, kad dar nepateikė jokio kandidato į KAM vadovus.
Savo ruožtu pats J.Taminskas antradienį žurnalistams neatsakė, ar sulaukė premjerės kvietimo tapti naujuoju KAM vadovu.
Premjerė I.Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Vytenis Povilas AndriukaitisLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Juras Taminskas
