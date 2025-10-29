Žmogaus teisių organizacijos pasigenda ŠMSM dėmesio LGBTQ+ klausimams: yra lyderystės vakuumas

„Mūsų nevyriausybinė organizacija reguliariai atlieka LGBT moksleivių apklausas, kurios rodo, kad situacija Lietuvos mokyklose tik blogėja, o ne gerėja. Jokių apklausų, tiriančių moksleivių padėtį Lietuvoje, ministerija neatlieka, todėl situaciją reguliariai turi matuoti nevyriausybinės organizacijos“, – jungtiniame Seimo Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) bei Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdyje kalbėjo Lietuvos gėjų lygos atstovė Eglė Kuktoraitė.
„Yra tam tikras lyderystės vakuumas. Moksleiviai sako, kad ši tema būtinai turėtų būti aptarta, kad būtų sprendžiamas patyčių klausimas, tėvai labai priešinasi bet kokiam šių temų aptarimui mokykloje, mokytojai ir mokyklų administracija yra tarp dviejų ugnių ir nėra visiškai jokios lyderystės iš Švietimo ministerijos. Labai gaila ir tikiuosi, kad greitu laiku atsiras noras šią problemą spręsti, nes ji tikrai turi labai ryškių asmeninių pasekmių jauniems LGBT žmonėms, tai kenkia ir mokymosi pasiekimams ir, galų gale, jie išvyksta gyventi į užsienį“, – akcentavo ji.
Panašios pozicijos laikėsi ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovė Vilma Gabrieliūtė. Pasak jos, šiuo metu švietimo sistemoje įgyvendinamos programos per mažai atliepia LBGTQ+ bendruomenės diskriminacijos temas.
„Labai smagu, kad ministerija skiria daug dėmesio smurto prevencijai ir vykdo nemažai prevencinių programų, tačiau kyla klausimų, kiek šiose programose yra skirta dėmesio būtent seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės temoms. Ministerija taip pat yra paminėjusi gyvenimo įgūdžių programą. Tiesą pasakius, kiek tenka dalyvauti susitikimuose, ši programa vis minima kaip įrankis dėl patyčių dėl seksualinės orientacijos. Tačiau, jei pasižiūrėtume į tą programą, matytume, kad pati tema turinyje paminėta vos vieną kartą“, – posėdyje dėstė V. Gabrieliūtė.
„Tenka konstatuoti, kad ministerijos veikloje kol kas stokojama išsamios ir homofobijos, bifobijos, transfobijos reiškinių analizės ir kryptingų priemonių, šių reiškinių pasireiškimo švietimo sistemoje mažinti“, – pabrėžė ji.
ŠMSM: specialių prevencinių programų LGBT tema nėra
Savo ruožtu posėdyje dalyvavusi ŠMSM Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Kristina Valantinienė tikino, jog ministerija įgyvendina įvairias patyčių prevencijos programas. Visgi, ji pripažįsta, kad kol kas nėra atskiros, LGBT temą nagrinėjančios programos.
„Atskirai, kad būtų išskirta LGBT tema ir specialios prevencinės programos – tokių nėra. Švietimo srityje yra vykdomos programos, ugdančios socialines, emocines kompetencijas ir tų prevencinių programų yra nemažai, suskirstytų pagal amžiaus grupes. Kita vertus, visi Lietuvos mokytojai yra įpareigoti ugdyti savo socialines emocines kompetencijas ir šias kompetencijas ugdyti vaikams, tai yra privaloma“, – dėstė K. Valantinienė.
„Visose mokyklose veikia vaiko gerovės komisijos, jų paskirtis yra užtikrinti, kad mokykloje būtų kuriama saugi aplinka be patyčių (...). Veiklų yra įvairių, bet nėra tikslinių, būtent orientuoto į LGBT“, – pridūrė ji.
Seimo Žmogaus teisių komitetas pristatys rezoliuciją
Tuo metu Seimo ŽTK pirmininkas Laurynas Šedvydis akcentavo, jog komitetas, kartu su parlamento Savižudybių ir smurto prevencijos komisija, pristatys parengtą rezoliuciją dėl LGBTQ+ poreikių atliepimo.
Šiame dokumente bus siūloma, jog ŠMSM turėtų imtis lyderystės ir, sutelkus institucijas bei organizacijas, parengti informacinės sklaidos iniciatyvų diskriminavimo ir patyčių prevencijos klausimais. Be to, ministerijai siūloma inicijuoti specialias programas, pritaikytas LGBTQ+ bendruomenei.
Savo ruožtu Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) raginama atlikti tyrimą, kuris įvertintų, su kokiais iššūkiais susiduria LGBTQ+ asmenys, gaudami sveikatos priežiūros paslaugas.
ELTA primena, kad Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė yra žadėjusi atnaujinti diskusiją dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimo.
Vis dėlto, toks siekis nebuvo įtrauktas į naujosios ministrės pirmininkės suformuotos Vyriausybės programą. Pastarojoje numatyta kovoti su neapykanta prieš LGBT bendruomenę. Tiesa, analogiškas punktas buvo įtrauktas ir į 19-osios Vyriausybės programą.
