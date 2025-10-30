K. Budrys apie KAM vadovo paieškas: esu suinteresuotas šioje pozicijoje turėti stiprų partnerį

„Aš labai tikiuosi, kad turėsiu gerą, konstruktyvų bendradarbiavimą, kokį anksčiau turėjau su KAM, nes tų derinamų klausimų yra begalė. Aš esu labai suinteresuotas turėti stiprų partnerį ar partnerę toje pozicijoje“, – „Žinių radijuje“ ketvirtadienį komentavo K. Budrys.
Kaip skelbta, realiausiu kandidatu pakeisti Dovilę Šakalienę įvardijamas socialdemokratų vicepirmininkas, Seimo narys Robertas Kaunas. Apie tai Eltai trečiadienį patvirtino šaltiniai. Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas šios informacijos nei patvirtino, nei ją paneigė.
Antradienį spaudoje pasirodė informacija, kad premjerė svarsto į KAM vadovus teikti dabartinį susisiekimo ministrą Jurą Taminską. Pastarasis žurnalistams neatsakė, ar sulaukė kvietimo tapti krašto apsaugos ministru.
Aptarti galimus kandidatus į KAM socialdemokratai žada ketvirtadienį vyksiančiuose valdybos ir prezidiumo posėdžiuose.
ELTA primena, kad premjerė I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)Užsienio reikalų ministerija (URM)Kęstutis Budrys
Rodyti daugiau žymių