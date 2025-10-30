K. Budrys: pirmąją parą į URM karštąją liniją kreipėsi 160 žmonių

„Pirmąją parą skambino 160 žmonių. Nei vienas klausimas nebuvo susijęs su skrydžiais, bet buvo klausimai, susiję su grįžimu į Lietuvą – ar galės kirsti sieną ir grįžti į Lietuvą. Atsakymas – taip, Lietuvos piliečiai, kaip ir kiti Europos Sąjungos (ES) piliečiai, galės kirsti sieną ir grįžti į Lietuvą“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė K. Budrys.
„Žinoma, į kitą pusę važiuoti negalės per pasienio kontrolės punktus“, – pridūrė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Visą parą URM sukurtoje karštojoje linijoje dirbantys operatoriai teikia informaciją apie grįžimo į Lietuvą galimybes Baltarusijoje esantiems asmenims. Specialistai taip pat konsultuoja keleivius, kurių skrydžiai buvo nukreipti dėl meteorologinių balionų.
Kaip jau buvo skelbta, po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.
Tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis. Medininkų punktą galės kirsti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Taip pat per šį punktą į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, ES šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).
Kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
Rodyti daugiau žymių