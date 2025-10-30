Konstitucijos egzamine šiemet dalyvavo beveik 26 tūkst. piliečių

Norėdami pasitikrinti žinias, tautiečiai šiemet jungėsi ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Belgijos ir kitų pasaulio kampelių.
Praėjus savaitei po egzamino, komisija jau atrinko ir geriausiai šį iššūkį įveikusius dalyvius.
19-ąjį kartą surengtame Konstitucijos egzamine dalyviai rungėsi skirtingose kategorijose, įskaitant geriausiai Konstituciją išmanantį pasaulio lietuvį, aktyviausią mokyklą ir vyriausią dalyvį.
Nugalėtojų apdovanojimų ceremonija vyks Prezidentūroje, kurios metu Konstitucijos egzamino šalies vadovas ir teisingumo ministrė Rita Tamašunienė apdovanos geriausiai Konstitucijos egzamine pasirodžiusius dalyvius.