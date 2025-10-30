Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Konstitucijos egzamine šiemet dalyvavo beveik 26 tūkst. piliečių

2025 m. spalio 30 d. 14:59
Praėjusią savaitę vykęs Konstitucijos egzaminas šiemet pritraukė beveik 26 tūkst. dalyvių iš Lietuvos ir užsienio, pranešė Teisingumo ministerija.
Daugiau nuotraukų (1)
Norėdami pasitikrinti žinias, tautiečiai šiemet jungėsi ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Belgijos ir kitų pasaulio kampelių.
Praėjus savaitei po egzamino, komisija jau atrinko ir geriausiai šį iššūkį įveikusius dalyvius.
19-ąjį kartą surengtame Konstitucijos egzamine dalyviai rungėsi skirtingose kategorijose, įskaitant geriausiai Konstituciją išmanantį pasaulio lietuvį, aktyviausią mokyklą ir vyriausią dalyvį.
Nugalėtojų apdovanojimų ceremonija vyks Prezidentūroje, kurios metu Konstitucijos egzamino šalies vadovas ir teisingumo ministrė Rita Tamašunienė apdovanos geriausiai Konstitucijos egzamine pasirodžiusius dalyvius.
KonstitucijaEgzaminaiLietuvos Respublikos Konstitucija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.