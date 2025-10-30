Lrytas šaltiniai: M. Sinkevičius „socdemams“ pateikė R. Kauno kandidatūrą

R.Kauno kandidatūrai pritarta bendru sutarimu, prieštaraujančių nebuvo.
Apie politiko ambicijas užimti šios ministerijos vadovo kėdę pirmasis dar pirmadienį vakare pranešė Lrytas.
Tiesa, krašto apsaugos ministro kėdė buvo numatyta susisiekimo ministrui Jurui Taminskui, tačiau, kaip skelbė Lrytas, ją blokavo prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl tokio šalies vadovo kirčio antradienį vakare teko skubiai atšaukti LSDP valdybos ir prezidiumo posėdžius, nes nebeliko ką aptarinėti.
Per dvi dienas naujas kandidatas neatrastas – į ministrus siūlomas tas pats R.Kaunas, kuriam būtų tikusios tiek susisiekimo, tiek krašto apsaugos ministerijos.
Lrytas šaltinių teigimu, premjerė Inga Ruginienė LSDP prezidiumo posėdyje nurodė socialdemokratams, kad prezidentas linkęs susitikti su R.Kaunu.
Lrytas žiniomis, patys Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojai į R.Kauną žiūri rezervuotai. Jie labiau norėtų, kad ministerijos vairą perimtų vienas iš Dovilės Šakalienės viceministrų – Karolis Aleksa arba Tomas Godliauskas. Bet jų nenori I.Ruginienė, nes sieja juos su pačia D.Šakaliene.
Tiesa, regis, šiuos viceministrus bus siekiama išlaikyti ministerijoje.
Beje, skeptiškai į R.Kauno kandidatūrą žiūri ir dalis socialdemokratų, kurie neviešai stebisi, kaip jo pavardė apskritai galėjo atsidurti sąraše.
socialdemokrataivaldybaKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių