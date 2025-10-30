Socialdemokratams į KAM vadovus delegavus R. Kauną – bruzdesys feisbuke

Tai paaiškėjo ketvirtadienio vakarą surengtuose socialdemokratų valdybos ir prezidiumo posėdžiuose. R.Kaunas dar turės praeiti prezidento Gitano Nausėdos filtrą.
Pasvarstymai, kad R.Kaunas yra realiausias kandidatas į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo kėdę, viešojoje erdvėje sklandė kelias dienas – tiesa, anksčiau buvo minima ir dabartinio susisiekimo ministro Juro Taminsko pavardė, tačiau, Lrytas šaltinių žiniomis, sulaukus prezidento niukso tokios kandidatūros atsisakyta.
Visgi ir R.Kauno delegavimas į krašto apsaugos ministrus sulaukė reakcijų bangos socialiniuose tinkluose.
Konservatorių frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė svarstė, kad pasirinkimas į KAM šeimininkus teikti R.Kauno kandidatūrą – „kompetencijų devalvacija“.
„Ar socialdemokratai bei premjerė galėjo išlaikyti veidą ir pagarbos profesionalumui kartelę? Ne tik galėjo, bet ir privalėjo.
Palyginimui – dviejų socialdemokratų, potencialiais laikytų kandidatų svorio kategorijos: vienas visą profesinį gyvenimą augo gilindamas kompetencijas, kitam užteko vieno mėnesio pabūti Seimo NSGK nariu.
Atrodo lyg tyčia renkamasi iš tų, kurie per tris naktis viską gali.
Ar kompetencijų devalvacija bus priimtina vyriausiam ginkluotojų pajėgų vadui, kuris dar prieš kelias dienas minėjo, kad ne vieta ir laikas mokytis paskyrus į pareigas“, – rašė konservatorius.
M.Lingė taip pat pridėjo lentelę, kurioje palygintos R.Kauno ir KAM viceministro Karolio Aleksos kompetencijos bei patirtis.
Kritikos socialdemokratų pasirinkimui negailėjo ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, paraginęs G.Nausėdą R.Kauno netvirtinti.
„Visiškai jokios kompetencijos nacionalinio saugumo ir gynybos srityje, jokios realios patirties vadovaujant rimtai valstybinei ar viešojo sektoriaus organizacijai, ar formuojant nacionalinę politiką.
Toks yra būsimas krašto apsaugos ministras, socialdemokratas Robertas Kaunas.
Jo skyrimas, ypač tokiu įtemptu geopolitiniu momentu, kai mūsų regione vyksta baisus karas, kai turime kuo skubiau stiprinti savo gynybą, kurti sąjungininkų koalicijas ir būti pasirengę bet kam, yra ne tik didelis nesusipratimas – tai visiškai neatsakingas žingsnis, turėsiantis rimtų ir ilgalaikių pasekmių. Atrodo, kad socialdemokratai prarado bet kokį atsakomybės jausmą.
Todėl raginu Respublikos Prezidentą neskirti R.Kauno krašto apsaugos ministru. Avantiūra su kultūros ministru, palyginus su sprendimu skirti šį politiką ministru, ateityje valstybės vadovui gali pasirodyti tik kaip pasivaikščiojimas parke“, – rašė L.Kasčiūnas.
Žurnalistė Birutė Davidonytė savo ruožtu citavo prezidentą, kuris tikino, jog „tikrai neturime laiko ministru paskirti žmogų, kuris pradės mokytis dirbti ir bandys susipažinti su KAM“.
„Kadangi susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūra prezidentui netiko dėl patirties stokos, jei prezidentas nori būti matomas kaip bent kiek nuoseklus žmogus, logika sako, kad turėtų atmesti ir Roberto Kauno kandidatūrą, nes pastarasis gynybos srityje patirties turi nė kiek ne daugiau nei susisiekimo ministras.
Taigi, kai gerb. prezidentas ras minutę atsitraukti nuo krepšinio reikalų, iššūkis keliauja jam: ar paskirs dar vieną ignotą į ministro postą ir susitaikys su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis (nes po šito prezidentas gali tapti nelaukiamas ne tik kultūros renginiuose, o gi mėgdavo su uniforma pasifotografuoti, bet reiktų būt reto naglumo po to mūsų kariams į akis žiūrėti) ar bent kartą parodys kad ši valstybė ir jos ateitis nors kažkiek jam rūpi“, – rašė B.Davidonytė.
Pasak politologo Vytauto Valentinavičiaus, nors gali būti, kad G.Nausėdai tai nepatiks, „LSDP rodo stuburą“.
„Manau, kad Konstitucija Vyriausybės vadovės pusėje. Kartu lieku prie savo pozicijos, kad kandidatui trūksta patirties, tačiau, iš esmės, visoje Vyriausybėje mažai patyrusių asmenų.
Kita vertus, Robertas Kaunas turi daugiau politinės patirties nei jo kolega Juras Taminskas. Šiaip artaip šios Vyriausybės bruožas – svarbu norėti, o kompetencijos ir patirtis, perfrazavus Mindaugą Sinkevičių „rūko kaputy“, – feisbuke rašė politologas.
Šiuo metu R.Kaunas Seime dirba Ateities bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetuose.
Primename, kad premjerė I.Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.