Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. spalio 30 d. 17:38
Sprendžiasi Krašto apsaugos ministerijos likimas: kas yra realiausiu kandidatu įvardijamas R. Kaunas?
2025 m. spalio 30 d. 17:38
Lrytas Premium nariams
Ketvirtadienį Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) sušaukė partijos valdybos ir prezidiumo posėdžius, kurių metu tariasi dėl naujojo krašto apsaugos ministro.
Robertas Kaunas
socialdemokratai
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių