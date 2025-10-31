Iš I. Ruginienės patarėjo – žinia dėl kontrabandinių balionų

„Mobilios komandos veiks ir bus pasiruošusios sprendimams. Taip pat prie jų jungiasi Šaulių sąjunga – yra didinamos pajėgos. Oro navigacija su KOP'u (Karinėmis oro pajėgomis – ELTA) toliau bendradarbiauja šiuo klausimu ir tikrai yra pasiruošę reaguoti“, – po penktadienį vykusio Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio sakė Vyriausybės vadovės patarėjas.
„NSK kitą savaitę planuoja rinktis ir aptarti rezultatus, kas įvyks per šį periodą“, – pridūrė jis.
I. A. Dobrovolsko teigimu, jei balionų iš Baltarusijos antplūdis tęsis, gali būti imtasi ir kitų priemonių.
„Jeigu toliau tęsis, gali būti ir apie NATO ketvirtą straipsnį, apie konsultacijas šnekama. Taip pat yra įvairių, sakykime, techninių sprendimų. Į tai įeina ir kinetinės priemonės, apie kurias negalėčiau plačiau pasisakyti, nes tai yra jautri informacija“, – sakė jis.
„Dar tikrai yra pasilikta manevro laisvės“, – patikino I. Ruginienės patarėjas.
NSK posėdyje apie Lietuvoje gyvenančių baltarusių galimybę grįžti į tėvynę nebuvo kalbėta
Kaip skelbta, uždarius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius užsiminė apie galimybę šalyje gyvenantiems baltarusiams grįžti į tėvynę. Tiesa, pasak jo, tokia išimtis galiotų tik asmenims, kurių leidimas gyventi Lietuvoje yra pasibaigęs arba greitai nustos galioti.
Savo ruožtu premjerės patarėjas sako, jog penktadienį vykusiame NSK posėdyje apie tai kalbėta nebuvo.
„Dėl šio klausimo komisijos posėdyje nebuvo kalbėta“, – teigė I. A. Dobrovolskas.
ELTA primena, kad ketvirtadienio vakarą dėl pastebėtų balionų, skrendančių sostinės link, kelioms valandoms vėl buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.
Dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų praėjusią savaitę keturis kartus buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, kartą – ir Kauno oro uosto veikla.
Reaguojant į šią situaciją, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija.
Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas. Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.
Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, tą galės daryti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Vyriausybė
Rodyti daugiau žymių