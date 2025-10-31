Lrytas Premium prenumerata tik
Kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas su prezidentu susitiks pirmadienį

2025 m. spalio 31 d. 12:45
Socialdemokratų siūlomas kandidatas į krašto apsaugos ministrus Robertas Kaunas pirmadienį susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda.
Apie susitikimą Eltai patvirtino pats parlamentaras.
Kaip skelbta, po ketvirtadienį vykusių valdybos ir prezidiumo posėdžių socialdemokratai nusprendė į krašto apsaugos ministro pareigas teikti partiečio R. Kauno kandidatūrą.
ELTA primena, kad Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Robertas KaunasGitanas Nausėdasocialdemokratai
