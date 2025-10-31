Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

M. Sinkevičius: nemanau, kad į KAM vadovus teikiamas R. Kaunas yra eksperimentas

2025 m. spalio 31 d. 09:30
Austėja Paulauskaitė
Į krašto apsaugos ministrus deleguojamas socialdemokratas Robertas Kaunas nėra eksperimentinis variantas, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Daugiau nuotraukų (9)
„Nemanau, kad Robertas Kaunas yra eksperimentas. Manau, kad Robertas Kaunas yra tas kandidatas, kuris tinkamai susitvarkys su pareigomis“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.
Vis dėlto, partijos pirmininkas pripažįsta – ketvirtadienio vakarą taip pat buvo diskutuota ir dar apie kelis kandidatus, dėl galimybės užimti šį postą esą buvo kalbėta ir su Seimo vicepirmininkes Rasa Budbergyte.
„Buvo tikrai klausiamas ir Rimantas Sinkevičius, ir Rasa Budbergytė, ar jie imtųsi, bet jie galvoja, kad jau ir sveikata, norisi turbūt to stabilumo darbe Seime“, – kalbėjo LSDP lyderis.
Mindaugas SinkevičiusRobertas KaunasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.