V. P. Andriukaitis priverstas atsiprašyti S. Malinausko: susikirto dėl J. Taminsko tėvo

Tiesa, panašu, kad konfliktas jau išsisprendė – S.Malinauskas iš politiko sulaukė asmeninio atsiprašymo.
Trečiadienį pasirodė Lrytas publikacija, kurioje V.P.Andriukaitis viešai pasipiktino S.Malinausko feisbuke paskelbtais teiginiais – tinklaraštininkas nurodė, jog susisiekimo ministro Juro Taminsko tėvas yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjas, o LAT „čekiukų“ byloje išteisino socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių.
„Keli įdomūs sutapimai“, – rašė S.Malinauskas, tačiau jo įžvalgos nemenkai įsiutino ilgametį politiką.
Kaip pirmasis skelbė Lrytas, J.Taminskas galėjo būti potencialus kandidatas užimti krašto apsaugos ministro kėdę, tačiau po prezidento Gitano Nausėdos niukso partijai teko ieškoti kitų variantų.
Kaip Lrytas sakė V.P.Andriukaitis, „gandai“ apie J.Taminską pasiekė ir Prezidentūrą.
„Man labai liūdna, kad, tarkime, paskleistas gandas, jog M.Sinkevičių atseit išteisino Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegija dėl to, kad ten teisme A.Taminskas dirba. Žinote, tai yra tokio žemo lygio bjaurus brudas paskleistas. Man sakė, kad lyg S.Malinauskas tai paskleidė.
Tai klausimas tam Skirmantui, ar jis iš tikrųjų visiškai neturi net ir elementarių žinių, kad baudžiamųjų bylų kolegija ir civilinių bylų kolegijos yra visiškai skirtingi dalykai, ar jis neturi žinių, kaip funkcionuoja Aukščiausiasis Teismas? Ar jis gali tiražuoti šitokią insinuaciją, skleisti tokią pigių sąmokslų teorijų ir bobų pletkų lygio žinią?
Ir ta žinia, pasirodo, cirkuliuoja ir Prezidentūroje. Kokio lygio reikia čia būti, kad tokiais gandais užsiimtum valstybėje?“ – klausė V.P.Andriukaitis.
Tai perskaitęs sureagavo ir pats S.Malinauskas. Feisbuke tinklaraštininkas prakalbo ir apie teisines priemones, kurių gali tekti imtis – mat jo žodžius politikas interpretavo neteisingai.
„Pletkų boba Vytenis Povilas Andriukaitis. Žmogus, kuris nesusigaudo arba sąmoningai meluoja. Ir neretai kalba visiškas nesąmones. Kaip suprantu, socdemai dabar jį siundo kaip šuniuką. Pirmiausia ant Tapino, po to buvo užsipulti keli politologai (pvz., Vytautas Dumbliauskas) dabar ant manęs paurgzti nusprendė. Pamenu, kaip Andriukaitis keitė savo kailį teisindamas Palucką, paskui jau jį smerkdamas ir t.t.
Dabar prie pletkų bobos Andriukaičio citatos: „Man labai liūdna, kad, tarkime, paskleistas gandas, jog M.Sinkevičių atseit išteisino Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegija dėl to, kad ten teisme A.Taminskas dirba. Žinote, tai yra tokio žemo lygio bjaurus brudas paskleistas. Man sakė, kad lyg S.Malinauskas tai paskleidė.“
Tai yra melas, nes niekada neteigiau, kad A.Taminskas dirbo LAT Baudžiamųjų bylų skyriuje. Taip pat neteigiau, kad dėl to buvo išteisintas M.Sinkevičius. Nurodžiau konkrečius faktus ir jei politikas nori juos ginčyti, tai nuo kvailumo vaistų nėra. Galima ginčyti bet ką.
Vis dėlto, pletkų bobos Vytenio Povilo Andriukaičio teiginiai paskleisti per žiniasklaidos priemonę yra aiškiai melagingi, nutaikyti į mano dalykinę reputaciją, todėl tikiu, kad šis veikėjas viešai atsiprašys tiek savo FB paskyroje, tiek per portalą lrytas.lt“, – rašė S.Malinauskas.
„To nepadarius, jis, kaip Orlauskas ar Janutienė, turės progą teisme įrodyti, kad jo teiginiai atitinka tikrovę“, – pridūrė jis.
S.Malinauskas taip pat detaliau paaiškino, ką norėjo pasakyti ankstesniu įrašu apie J.Taminską.
„Dabar apie Juro Taminsko tėvą Algirdą Taminską. Yra mano FB įrašas, jis nekeistas, neištrintas, jame aiškiai nurodyti faktai. Mažai kam iki tol žinomas socdemas (beje, anksčiau liberalas, nes taip konjunktūriškai buvo patogiau) J.Taminskas staiga daro neįtikėtina karjerą. Per partinę liniją deleguojamas susisiekimo viceministru, vėliau ministru, o dabar jį svarstyta teikti net KAM vadovu, nors jokių kompetencijų jis tam neturi.
Iki atėjimo į susisiekimo ministeriją J.Taminskas dirbo Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamoje Savivaldybių asociacijoje. Tiesa, M.Sinkevičius iš visų užimamų pareigų buvo priverstas trauktis po to, kai iš esmės apsivagia.
Nusikaltimą konstatuoja dviejų instancijų teismai, sprendimai visiškai atitinka teismų praktiką kitose panašiose bylose ir staiga kasacinė instancija (Lietuvos Aukščiausiasis teismas) priima M.Sinkevičiui palankų sprendimą“, – rašė S.Malinauskas.
Tai, anot jo, sukelia didžiulę nuostabą, nes toks LAT sprendimas ne tik prieštarauja pirmos ir antros instancijų teismų sprendimams, jau egzistuojančiai žemesnių teismų praktikai, bet ir paties LAT praktikai.
„Šiuo metu Konstituciniame teisme yra buvusios bibliotekos vadovės skundas, kur ji nuteista už 50 eurų piktnaudžiavimą ir LAT nepasirodė, kad suma per maža baudžiamąją atsakomybę taikyti.
J.Taminsko tėvas yra LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjas. Ne šiaip teisėjas. Gedimino Kirkilo Vyriausybės laikais Seimas jį paskyrė į Konstitucinį teismą. Dar daugiau, A.Taminskas jau buvo viešame skandale dėl sūnaus protegavimo šiam ieškant darbo.
Nors man papasakota kur kas daugiau iš skirtingų šaltinių, aš galiu įvardinti tik tai, ką galiu paremti neginčyjamais faktais, nes gali būti, kad tame pačiame LAT teks ginti savo poziciją. O faktai tokie, kokie paminėti. Nieko daugiau rašęs ar sakęs ta tema nesu“, – teigė S.Malinauskas.
Tiesa, jau ketvirtadienį S.Malinauskas pasidalijo sulaukęs V.P.Andriukaičio atsiprašymo – su juo politikas susisiekė asmeniškai ir parašė žinutę.
„Žinodamas teisėjo Taminsko principingumą, jį ir ginu. Tad mano pasisakymas išplaukė iš pokalbių konteksto. Taip, atsiprašau už šią neteisingą interpretaciją Jūsų įrašo atžvilgiu.
Jūsų nenorėjau nei apšmeižti, nei pažeminti Jus ir komandą. Ir suprantu Jūsų pasipiktinimą dėl šių mano klaidingų Jūsų teksto interpretacijų“, – žinutėje, kuriuo tinklaraštininkas pasidalijo viešai, rašė V.P.Andriukaitis.