Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Valstybės saugumo departamento atstovė spaudai palieka pareigas

2025 m. spalio 31 d. 22:04
Nuo 2021-ųjų Valstybės saugumo departamento (VSD) atstove spaudai dirbusi Aurelija Vernickaitė penktadienį pranešė, jog traukiasi iš šių pareigų.
Daugiau nuotraukų (1)
„Buvo didžiausia garbė tarnauti Lietuvai Valstybės saugumo departamente. Kas dieną būti kartu su išskirtiniais žmonėmis, atsidavusiais savo tarnystei ir prasmingai misijai. Būti aplinkoje, kuri, kaip gali pasirodyti neįtikėtina, šalia paslapties sukuria tiek daug erdvės ir laisvės kūrybai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Vernickaitė.
„Svarbiausia – norėti kurti, matyti galimybes, turėti pasitikėjimą, augti ir auginti. O kai užaugini ir užaugi – eiti į naujas prasmingas sritis ir dirbti Lietuvai toliau, bet kitaip“, – pabrėžė ji.
Prieš darbą VSD, A. Vernickaitė buvo tuometinio energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno patarėja.
Anksčiau ji dirbo Konstitucinio Teismo (KT) atstove spaudai, žurnaliste LNK televizijoje, dienraštyje „Verslo žinios“.
A. Vernickaitė yra apsigynusi daktaro disertaciją apie parlamentarų informacinę elgseną.
Valstybės saugumo departamentas (VSD)Karjera

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.