Valstybės saugumo departamento atstovė spaudai palieka pareigas

„Buvo didžiausia garbė tarnauti Lietuvai Valstybės saugumo departamente. Kas dieną būti kartu su išskirtiniais žmonėmis, atsidavusiais savo tarnystei ir prasmingai misijai. Būti aplinkoje, kuri, kaip gali pasirodyti neįtikėtina, šalia paslapties sukuria tiek daug erdvės ir laisvės kūrybai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Vernickaitė.
„Svarbiausia – norėti kurti, matyti galimybes, turėti pasitikėjimą, augti ir auginti. O kai užaugini ir užaugi – eiti į naujas prasmingas sritis ir dirbti Lietuvai toliau, bet kitaip“, – pabrėžė ji.
Prieš darbą VSD, A. Vernickaitė buvo tuometinio energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno patarėja.
Anksčiau ji dirbo Konstitucinio Teismo (KT) atstove spaudai, žurnaliste LNK televizijoje, dienraštyje „Verslo žinios“.
A. Vernickaitė yra apsigynusi daktaro disertaciją apie parlamentarų informacinę elgseną.