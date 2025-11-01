Baltijos šalių kariuomenių vadai Taline pasirašė bendrą deklaraciją: akcentas – oro gynyba

Susitikimo metu delegacijos pristatė naujausius nacionalinių gynybos pajėgumų vystymo pokyčius, aptarė regioninio saugumo situaciją, paramos Ukrainai tęstinumą bei tolesnes Baltijos šalių bendradarbiavimo kryptis. Ypatingas dėmesys skirtas taikinių nustatymo procedūrų tobulinimui, karinės logistikos stiprinimui ir Baltijos gynybos linijos įgyvendinimui.
„Oro erdvės stebėjimas ir gynyba, jūrinio paveikslo suvokimas, informacijos apsikeitimas, karinis švietimas per Baltijos gynybos koledžą, taip pat Baltijos gynybos linijos kūrimas – tai sritys, kuriose turime veikti kaip viena komanda. Mūsų regiono saugumo iššūkiai yra bendri, todėl ir reagavimas į grėsmes turi būti koordinuotas ir greitas.“ – sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Susitikimo pabaigoje pasirašyta bendra deklaracija, kurioje sutarta tęsti darbus kuriant nuolatinį Baltijos šalių taikinių nustatymo koordinavimo mechanizmą, stiprinti regioninę karinės logistikos sistemą, plėtoti oro ir jūrų stebėsenos pajėgumus bei įgyvendinti Baltijos gynybos linijos projektą.
Baltijos šalių kariuomenių vadų susitikimai vyksta kasmet rotacijos principu kiekvienoje iš trijų šalių. Šių metų renginį organizavo Estijos gynybos pajėgos.
Lietuvos kariuomenėBaltijos šalysLietuvos gynybos planai
