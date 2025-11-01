Išvydę vaizdą Neryje vilniečiai reikalauja imtis veiksmų: ką užfiksavo

Užfiksuotais vaizdais nuo Žirmūnų tilto jau dalijasi ir feisbuko vartotojai.
Spėliojama, ar tai negali būti į upę išsilieję teršalai.
„Ech, nieko nėra gražiau už rudenines naftos produktų dėmes Neryje.
Taip ir norisi paplaukioti ar pažvejoti, ane Vilniaus miesto savivaldybe, Aplinkos ministerija?“ – rašė vienas vyras.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovai portalui Lrytas nurodė kol kas negavę kreipimųsi apie galimai į upę pasklidusius teršalus, tačiau iš pirminės informacijos neatmetė tikimybės, kad tai gali būti ir lietaus padariniai.