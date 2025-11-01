Paaiškėjo daugiau detalių apie Kauno Kalėdų eglę: kas laukia

Rugsėjo 5 d. Kauno miesto savivaldybės administracija sudarė viešųjų pirkimų sutartį su bendrove UAB „Akmenių dvaras“ – būtent ši įmonė šiemet puoš Kalėdų eglutę. Pasirašytos sutarties kaina – 80 tūkst. eurų. Dar 150 tūkst. eurų kainuos Kauno Kalėdų eglės įžiebimo renginys, pernai jam išleista 180 tūkst. eurų.
Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo, jog viešųjų pirkimų konkurse dalyvavo penki tiekėjai.
Beje, šiemet konkurse dalyvavo ir Jolanta Šmidtienė, bei jos vadovaujama Všį „Tekstilininkų ir dailininkų gildija“.
J. Šmidtienė nuo 2009-ųjų (išskyrus 2017 m.) iki 2023 m. puošdavo Kauno kalėdinę eglę. Tik praėjusiais metais ši užduotis patikėta viešąjį pirkimą laimėjusiai bendrovei UAB „Adam Decolight“.
Nors viešojo pirkimo konkurso šiemet nelaimėjo, J. Šmidtienė portalui „Kas vyksta Kaune“ sakė, jog kitų miestų eglių dekoravimo viešųjų pirkimų konkursuose nedalyvavo – dailininkė-tekstilininkė teigė, jog jai artimiausias Kauno miestas.
Spinduliuos prabanga
Šiemetinės eglės devizas – „Art deco sostinės šviesos“. Kaip ir įprasta, pasirašytoje viešojo pirkimo sutartyje išsamiau neatskleidžiama, kaip atrodys eglė – ši informacija uždengta.
Tiesa, sutartyje matomi brėžiniai, kuriuose pažymėta planuojamos eglės vieta – brėžiniuose eglė matoma Vienybės aikštėje.
Viešąjį pirkimą laimėjusios bendrovės UAB „Akmenių dvaras“ direktorė K. Rimienė pastebi, jog konkurso sąlygose buvo nurodoma, kad eglė bus statoma Vienybės aikštėje, tačiau su galimybe perkelti eglę į Rotušės aikštę, ką galiausiai buvo nuspręsta padaryti.
Visai kaip ir praėjusiais metais, šiemet taip pat bus statoma natūrali eglė – konkurso metu buvo keliamas reikalavimas, kad ši eglė turi būti ne mažesnio nei 15 metrų aukščio.
Kaip šiemet atrodys kalėdinė eglė? K. Rimienė sako, jog kalėdinė eglė šiemet atrodys visiškai kitaip nei praėjusiais metais – bus itin prabangi ir puošni, ne tokia tradiciška.
„Visiškai kitoks konceptas bus. Labai graži sukaktis šiemet – 100 metų nuo „art deco“ meno krypties atsiradimo pasaulyje. Kadangi Kaunas yra garsus savo „art deco“ paveldu, yra įtrauktas į UNESCO sąrašą, šiais metais ir kilo mintis puošti eglę „art deco“ stiliumi“, – koncepciją paaiškina K. Rimienė.
Be to, pasak K. Rimienės, kadangi Kalėdos siejamos su spindesiu ir šiluma, apšvietimui bus naudojama itin daug šviesų bei šviesa spinduliuojantys aukso paviršiai.
Sieks suderinti su barokine architektūra
Kaip minėjome, eglė bus perkelta į Rotušės aikštę, o čia dominuoja barokinė architektūra. Visgi bendrovės vadovė tikina, jog dekoruojant eglutę, bus atsižvelgta į Rotušę supančią aplinką.
„Rotušės aikštėje dominuoja barokinė architektūra, tai mes šiek tiek bandysime suniveliuoti, kad ji [eglutė] įsimaišytų į aplinką. Tikrai bus [eglutės] žaislai – tik jie nebus vaikiški, eglutė spinduliuos prabanga, griežtesnių formų, kietesnių kampų ir panašiai. Bet, kad tai yra Kalėdų eglė – niekam nekils abejonių. Tik visa ornamentika bus atkartojanti „art deco“ stiliaus linijas, griežtus kampus“, – pasakoja pašnekovė.
Anot bendrovės vadovės, kita lokacija neturės didelės įtakos dekoravimui. Tiesa, Rotušės aikštėje įgyvendinti techninius sprendimus bus netgi paprasčiau, mat kitaip nei Vienybės aikštėje, po žeme nėra parkavimo aikštelės.
„Yra tų niuansų. Bet miestiečiams gal smagu, kad Kalėdos grįžta į miesto širdį“, – svarstė K. Rimienė.
UAB „Akmenių dvaras“ miesto eglę puoš pirmą kartą – anksčiau įmonė yra dekoravusi viešas erdves Kalėdų tematika, ruošusi dekoracijas paramos projektui „Išsipildymo akcija“ ir kitoms reikmėms.
Rekvizitai.vz.lt duomenimis, šiuo metu įmonėje dirba du apdrausti darbuotojai, grynasis įmonės pelnas 2024 m. siekė 6,6 tūkst. eurų, pardavimo pajamos – 79,5 tūkst. eurų. 2024 m. įmonė laimėjo šešis viešuosius pirkimus, o šiemet vienu pirkimu mažiau. Beje, eglutės papuošimas bus kol kas didžiausias įmonės laimėtas viešasis pirkimas.
„Tai yra nemažas projektas nedidelei įmonei. Prie projekto dirba didelė komanda, ne tik įmonės darbuotojai. Bet manome, kad iki 20 žmonių“, – sakė įmonės vadovė.
Įmonė darbus Rotušės aikštėje planuoja pradėti lapkričio 14 d. – pagal konkurso reikalavimus, eglė turi būti pastatyta ir paruošta iki lapkričio 19 d.
Kalėdos tarp tvorų
Visgi visa Rotušės aikštė dar nebus atnaujinta iki gražiųjų metų švenčių, o eglutės įžiebimo šventės neplanuojama perkelti į kitą vietą – statybvietė bus aptverta. Portalas „Kas vyksta Kaune“ iš paukščio skrydžio užfiksavo, kaip aikštė atrodo, iki eglutės įžiebimo likus trims savaitėms.
„Visiškai užbaigti tvarkyti Rotušės aikštę planuojama pavasarį. Šiuo metu rangovas atliks būtinus darbus kalėdiniam laikotarpiui. Darbai suplanuoti taip, kad gražiausių metų švenčių renginius būtų galima organizuoti Rotušės aikštėje. Šventės metu statybvietė bus aptverta. Šventė vyks tik suremontuotoje teritorijoje, t.y. ten kur vyks šventė, dangos bus įrengtos“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Primename, jog sutartis dėl Rotušės aikštės darbų su rangove UAB „Autokausta“ buvo pasirašyta kiek daugiau nei prieš metus – 2024 m. spalio 10 d. Viešųjų pirkimų sutartyje nurodoma darbų kaina – 8 mln. 820 tūkst. eurų su PVM, sutartyje nurodoma, jog papildomiems darbams leidžiama skirti iki 5 proc. visos pirkimo vertės. Taigi, pagal pirminę sutartį, kartu su papildomais darbais, bendra darbų kaina galėtų siekti iki 9 mln. 261 tūkst. eurų.
Vis dėlto, Viešųjų pirkimų įstatymas leidžia keisti sutartį, jei reikia atlikti papildomus darbus, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto, o jų vertė neviršija 50 proc. pradinės sutarties vertės.
Kaip anksčiau skelbė „Kas vyksta Kaune“, rangovo „Autokaustos“ vykdomi darbų sąmatos dažnai didėja. Ne išimtis ir Rotušės aikštė – dėl iš anksto nenumatytų darbų buvo priimtas ne vienas rangos sutarties pakeitimas, o remonto kaina bus 2 mln. 736 tūkst. eurų didesnė, nei iš pradžių planuota.
Darbų pabaiga vėluoja
Primename, kad Rotušės aikštės rekonstrukcija nuo archeologinių tyrimų startavo pernai rudenį. Skelbta, kad visas Rotušės aikštės grindinys bus vienodo aukščio, be bortelių ar kitų iškilumų.
Kaip įprastai, centrinis aikštės plotas turėtų būti pritaikytas šventėms, koncertams bei kitiems renginiams.
Dar šių metų pavasarį Rotušės aikštės rekonstrukciją planuota užbaigti iki metų pabaigos.
KaunasKalėdų eglėKalėdų eglės įžiebimas
Rodyti daugiau žymių