Prieš R. Kauno susitikimą su G. Nausėda – protestas prie Prezidentūros

Pirmadienį šalia Prezidentūros rengiamas protestas „KAM ministro postas? Tik ne R.Kaunui“.
Skelbiama, kad jį organizuoja jau ir kelis praėjusius protestus neseniai inicijavęs muzikantas, visuomenininkas Mantas Meškerys.
„Šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu Lietuvos valstybė nusipelnė patyrusio, patikimo ir su mūsų sąjungininkais užtikrintą ryšį turinčio KAM ministro, o ne partinio LSDP žaislo, kuris vykdys partijos ir kolegų nurodymus.
Taip pat R.Kaunas yra pagarsėjęs, kaip ciniškas, pagiežingas ir emociškai agresyvus politikas. KAM ministro postui reikalingas šalto proto žmogus, kuris kritinėse situacijose gebėtų išlikti ramus ir gebėtų rasti bendrą kalbą su visuomene bei institucijomis.
Dabar ne laikas žaisti. Hibridinės atakos jau vyksta. Artimiausi 3 metai mūsų šalies gynybai bus kritiniai.
Mums reikia patikimo ministro. R.Kaunas toks nėra. Susiburkime taikiai protesto akcijai prie Prezidentūros parodyti visuomenės nepritarimą šiam kandidatui ir pareikalauti tinkamo, pačio geriausio kandidato su patirtimi ir reikalingomis savybėmis“, – rašoma renginio kvietime.
Pažymima, kad protestas bus taikus ir orus.
„Renkamės 10:30, kad kai 11 val. atvyks pats kandidatas – pasitiktume jį protestu. Taip pat Daukanto aikštėje jau daug dienų tęsiasi protesto akcija „Aš (at)stovėsiu“.
Kultūros žmonės stovi bet kokiu oru. Todėl taip pat išreikšime solidarumą su jais ir parodysime palaikymą, kartu su jais pastovėdami tyloje“, – rašoma kvietime.
Kaip skelbta anksčiau, po ketvirtadienį vykusių valdybos ir prezidiumo posėdžių socialdemokratai nusprendė į krašto apsaugos ministro pareigas teikti partiečio R.Kauno kandidatūrą.
Primename, kad Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Robertas KaunasGitanas NausėdaKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių