Iš žymaus tatuiruočių meistro D. Mohamad Ali ir jo žmonos vaiko teisių gynėjai atėmė sūnų

Apie tai pranešė portalas Delfi. Šeima jau ne kartą buvo atsidūrusi teisėsaugos akiratyje.
Į Delfi kreipėsi pati D.Mohamad Ali žmona Sintija, nurodžiusi, kad pirmadienį iš jų buvo atimtas jųdviejų vaikas.
Pasak moters, vaiko teisių atstovai sūnų išsivežė be jam pritaikytos kėdutės, išsinešė tiesiog ant rankų, o tėvams nepaaiškino situacijos.
Ji portalui taip pat prisipažino, kad dėl šeimoje neseniai įvykusio incidento D.Mohamad Ali buvo apgyvendintas Krizių centre, tačiau policija tyrimą nutraukė, smurto orderis nebegaliojo.
Kadangi buvo vyro gimtadienis, į namus jis esą atėjo po 22 valandos, tačiau netrukus paskelbta Donato paieška.
Į sutuoktinių namus tuomet atvyko policijos pareigūnai, vėliau – ir Valstybės vaiko teisių tarnybos specialistai, kurie galiausiai pasiėmė dviejų mėnesių poros sūnų.
Kaip Delfi pasakojo S.Mohamad Ali, vaiko teisių gynėjai esą patikino, kad prašymas išvykti iš Krizių centro – negaliojantis, o aplinka vaikui – nesaugi.
Moteris pažymėjo, kad jos sūnus dabar yra pas laikinus globėjus – ten jis esą bus tol, kol šeimoje išnyks rizikos veiksniai.
Savo ruožtu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Alicija Podmaskienė portalui Delfi teigė, jog specialistai peržiūrės vaizdo registratorių įrašus, o tai leis susidaryti objektyvų vaizdą apie to vakaro įvykius ir priimti atitinkamus sprendimus.
Pasak A.Podmaskienės, vaiko teisių gynėjai inicijavo šeimai socialines paslaugas, jos buvo teiktos ir dabar, tačiau pagalba ne visada būna veiksminga arba jai reikia daugiau laiko, o kartais tėvai ir nėra linkę jos priimti.
Vaiko teisių tarnybos atstovė taip pat patikino, kad specialistai bendrauja su vaiko tėvais, vertina situaciją šeimoje.
A.Podmaskienės teigimu, vaiko perkėlimas iš šeimos inicijuojamas tik tais atvejais, kai kyla grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar net gyvybei.
Tokios situacijos, pasak jos, itin jautrios, reikalaujančios skubaus reagavimo.
Pora teisėsaugai jau gerai žinoma. Pavyzdžiui, anksčiau skelbta, jog D.Mohamad Ali smurtavo prieš dar nėščią savo sugyventinę, ją apkandžiojo.
Nors rugsėjo pradžioje vyras pripažintas kaltu dėl smurto prieš savo partnerę, tą patį mėnesį jis ją ir vedė.
Socialiniuose tinkluose taip pat buvo išplitusios nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas D.Mohamadas Ali ir jo žiaurus elgesys su žmogumi ir su gyvūnais. Viešoji įstaiga „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ dėl žiauraus elgesio ir zoofilijos kreipėsi į policiją.