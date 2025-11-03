99-ąjį gimtadienį minintis Valdas Adamkus: esu tiesiog nustebintas

„Smagu visus matyti, ypač šią dieną, kuri man yra įspūdinga. Tiesiog esu nustebintas Lietuvos žmonių parodyta meile. Tikrai noriu užtikrinti, kad ši diena yra mano inspiracija ateičiai. Taip kad noriu pasidalinti tuo džiaugsmu ir išgirsti, kas jums rūpi“, – su žurnalistais trumpai pabendrauti sutiko V.Adamkus.
Buvęs prezidentas teigė, kad sulauktas dėmesys jį įkvėpia toliau darbuotis Lietuvos žmonių labui.
„Žinote, dėl jausmo, asmeniškai pergyvenu iš linksmosios pusės, kadangi sveikata laiko, Lietuvos žmonių parodyta meilė irgi stiprina. Tikiuosi, kad ši diena nėra paskutinė ir dar ilgai turėsime progos pasireikšti, dirbti Lietuvos žmonių labui. Ta proga noriu padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už man parodytą ne dėmesį, o sakyčiau meilę man. Dėkoju.
Galiu prižadėti, kad kiek tik jėgos leis, toliau darbuosiuosi Lietuvos ir žmonijos labui. Diena yra reikšminga ir ilgam prisimintina“, – mintimis dalijosi V.Adamkus.
Buvęs šalies vadovas pasidalijo savo mintimis apie dabartinę politinę situaciją.
„Politinis gyvenimas, politinė kultūra turi būti viena iš labiausiai dominančių mane problemų, nors iš aktyviosios politikos jau esu pasitraukęs. Norėčiau matyti stipresnį užnugarį Lietuvos žmonėms iš Lietuvos politikų. Mano supratimu, mums dar trūksta politinės kultūros, politinių pastangų.
Sunku pateisinti vieną ar kitą ėjimą, todėl iš savo pusės norėčiau palinkėti, kad tarpusavio bendravime tarp politinių partijų būtų parodyta didesnė kultūra, didesnis supratimas, išjungtas asmeninis interesas, o rūpinamasi vien tik Lietuvos ateitimi ir Lietuvos žmonių gerove“, – linkėjo jis.
Užbaigdamas savo komentarą V.Adamkus dar kartą kreipėsi į tautiečius.
„Žinote, atvirai pasakius, esu daugiau nei nustebintas. Su dideliu dėkingumu, pasinaudodamas šia proga, noriu dar kartą padėkoti Lietuvos žmonėms už paramą, kurią gavau praeityje, už paramą visą savo gyvenimą ir noriu juos užtikrinti, kad kiek tik jėgos leis, toliau stengsiuosi būti naudingas Lietuvos žmonėms. Ačiū visiems“, – dėkojo jis.
V.Adamkus gimė 1926 m. lapkričio 3 d. Kaune. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją, o vėliau emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), kur aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje.
Po nepriklausomybės atkūrimo dažnai lankėsi Lietuvoje, o 1998 m. buvo išrinktas prezidentu. Antrai kadencijai V.Adamkus perrinktas 2004 m.
Jo vadovavimo laikotarpiu Lietuva įstojo į NATO ir Europos Sąjungą (ES). Baigęs politinę karjerą V.Adamkus liko aktyvus visuomenininkas.