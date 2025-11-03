D. Matulionis nesureikšmina Minsko reakcijų dėl uždarytos sienos: ragina išlaikyti tvirtą stuburą

„Aš vertinu (Baltarusijos reakcijas – ELTA) kaip propagandinį spaudimą, ne kartą tokių jau yra buvę. Tikrai siūlau to nesureikšminti, bet išlaikyti tvirtą stuburą. Jeigu situacija toliau eskaluosis – (siūlysime – ELTA) įgyvendinti kitas griežtesnes priemones, kurių mes dar turime savo arsenale“, – pirmadienį Prezidentūroje, po susitikimo su kandidatu į krašto apsaugos ministrus Robertu Kaunu, žurnalistams teigė D. Matulionis.
Pasak jo, dabartinės priemonės – pasienio punktų su Baltarusija uždarymas – veikia, o tai rodo kylantis Minsko susierzinimas. Jis taip pat pabrėžė, kad kaimyninė Lenkija ir Latvija solidarizuojasi su Lietuva, nes ankstesnis Varšuvos sprendimas atidaryti savo du pasienio punktus su Baltarusija buvo atidėtas.
„Sienų punktų uždarymas tikrai yra rimtas smūgis. (...) Solidarumas iš mūsų partnerių yra. Nors ir buvo planuota atidaryti du papildomus punktus Lenkijos pusėje, kol kas tas sprendimas nėra priimtas“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
„Aš manau, kad svarbiausia tvirtumas. Dabar tokie laikai, kai bandymas kalbėtis kartais neduoda rezultatų. Reikia parodyti tvirtą poziciją“, – pabrėžė D. Matulionis.
R. Kaunas: matome, kad Baltarusijos režimui skauda
Savo ruožtu kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas tvirtino, jog kitokios Baltarusijos reakcijos į Lietuvos sprendimus ir nereikėjo tikėtis.
„Tai yra tikėtina retorika iš agresyvios kaimynės pusės, nieko kito, turbūt, ir negalėtume tikėtis. Tačiau reikia nepamiršti ir nepasiduoti provokacijoms. Nepamiršti, kad mes esame NATO valstybė, ir spręsti klausimus taip, kaip yra naudingiausia mūsų valstybei“, – komentavo R. Kaunas.
„Šiai dienai priimti sprendimai yra logiški, matome, kad Baltarusijos režimui skauda, kitaip tokios retorikos nebūtų. Tikėkimės, anksčiau ar vėliau jie supras, kad tik sustabdę kontrabandos siuntimą iš savo teritorijos pasieks teigiamą rezultatą“, – tęsė jis.
ELTA primena, kad reaguojant į Lietuvos oro erdvę pažeidinėjančius ir kontrabandą gabenančius meteorologinius balionus iš Baltarusijos, Vyriausybė lapkričio 30 d. uždarė sieną su šia kaimynine valstybe.
Buvo uždaryti paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas. Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla apribota – numatytos išimtys. Kirsti sieną šiame punkte gali diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte į Lietuvą gali sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija.
Savo ruožtu Aliaksandras Lukašenka, reaguodamas į Lietuvos ir Lenkijos veiksmus, penktadienį pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Į šį sąrašą pateko ir Lietuva bei Lenkija. Apribojimai galios iki 2027 m. gruodžio 31 d.
