Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienė sureagavo į LRT audito išvadas

2025 m. lapkričio 3 d. 08:59
Valstybės kontrolei pateikus LRT audito išvadas, premjerė Inga Ruginienė ragina visuomeninį transliuotoją kuo greičiau išspręsti nustatytus trūkumus.
Daugiau nuotraukų (10)
„LRT auditui nustačius trūkumus, raginu visuomeninio transliuotojo vadovybę juos kuo greičiau išspręsti – tai padės LRT tapti dar artimesnei visuomenei ir užtikrinti dar skaidresnę veiklą. Valstybės kontrolės auditas atskleidė dirbančiųjų socialinių garantijų rizikas, per didelį transliuojamos mokamos informacijos kiekį, taip pat viešųjų ir programų pirkimų trūkumų. Šios sritys turi būti sustiprintos“, — socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Ruginienė.
„Viešieji pirkimai neturi kelti niekam jokių abejonių, o darbuotojams privalo būti suteiktos visos reikiamos socialinės garantijos. Apie poreikį LRT daugiau dėmesio skirti socialinėms temoms esu kalbėjusi ir anksčiau – visuomeninio transliuotojo misija yra užtikrinti tai, kas svarbiausia visuomenei. Tai patvirtina ir rekomendacijos, raginančios didinti programų prieinamumą asmenims su negalia. Nors Valstybės kontrolė šiuo metu nustatė spragų, neabejoju, kad jas ištaisęs LRT dar geriau atspindės savo visuomeninę misiją“, – akcentavo premjerė.
Inga RuginienėLietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.