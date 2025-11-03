Konferencija
I. Segalovičienė: LRT su darbuotojais gali toliau sudaryti autorines sutartis, bet mažesniu mastu

2025 m. lapkričio 3 d. 11:18
Ūla Klimaševska
Valstybės kontrolė (VK) visuomeniniam transliuotojui rekomenduoja tobulinti įdarbinimo tvarką – neatsisakyti su etatiniais darbuotojais sudaromų autorinių sutarčių, tačiau mažinti jų skaičių, sako Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) auditą baigusios institucijos vadovė Irena Segalovičienė.
„Vertinome labai aiškiai tą specifiką LRT kūrybinio darbo, tai autorinių sutarčių tikslingumas tikrai gali būti, tačiau mastas turėtų būti mažesnis“, – Seimo Audito komitete pirmadienį kalbėjo I. Segalovičienė.
„Štai kodėl mes pateikėme rekomendaciją autorinių sutarčių, sudarytų su etatiniais LRT darbuotojais, dalį sumažinti“, – teigė ji.
Valstybės kontrolierės teigimu, LRT rekomenduojama autorinių sutarčių dalį sumažinti daugiau nei tris kartus – nuo dabartinių 17 proc. bent iki 5 proc., taip pat dėl žmonių įdarbinimo konsultuotis su Valstybine darbo inspekcija (VDI).
Kaip rodo pirmadienį LRT audito ataskaita, organizacijoje trūksta aiškios tvarkos steigiant naujas pareigybes arba sudarant autorines ar paslaugų sutartis.
LRT 2024 m. pabaigoje dirbo 661 darbuotojas, o 2021–2024 m. laikotarpiu kasmet buvo pasirašoma nuo 1 027 iki 1 638 autorinių ir nuo 126 iki 329 individualios veiklos sutarčių su etatiniais ir neetatiniais darbuotojais.
Anot VK, autorinių sutarčių skaičius ypač išaugo pernai.
ELTA primena, kad VK patikrinimo metu auditoriai nustatė sisteminių dirbančiųjų socialinių garantijų rizikų – pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai.
Be to, kontrolė pastebi, kad dideli kartojimai LRT Plius programoje kelia rizikas turinio įvairovei, taip pat raginama neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika.
Taip pat patikrinimo metu nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – akcentuojama, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę, tobulinti teisinė reglamentavimą.
Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas LRT administracijai, tarybai, Vyriausybei bei Kultūros ministerijai.
LRT vadovybė tvirtina teigiamai vertinanti atliktą auditą bei jo rezultatus bei žada įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.
Visuomeninio transliuotojo auditą balandį inicijavo Seimas – parlamentarai pavedė Valstybės kontrolei atlikti minėtą patikrinimą.
