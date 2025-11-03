KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Kaip teigiama ministerijos pranešime, pirmadienį, spalio 27 d. NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio IL-20. Orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš žemyninės Rusijos dalies į Kaliningradą. Jis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) palaikė.
Tuo tarpu spalio 29 d., kilta atpažinti vieno orlaivio IL-78. Pastarasis skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado į žemyninę Rusijos dalį.
Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido patruliuoti pagal Estijos, Latvijos ir Lietuvos sieną su Rusija.
Spalio 30 d. kilta atpažinti vieno orlaivio IL-76. Jis taip pat skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado į žemyninę Rusijos dalį.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.