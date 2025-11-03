LRT vadovė: politikai eskaluos Valstybės kontrolės audito pateiktas išvadas

„Pamatysime, kaip bus elgiamasi su išvadomis. Mes šiandien Seime jau matėme preliudiją to ir jau matome komunikaciją socialiniuose tinkluose. Tai, atsakant trumpai – taip, jos (išvados – ELTA) bus eskaluojamos, manau“, – pirmadienį komentavo LRT vadovė.
VK baigusi penkis mėnesius vykdytą LRT veiklos auditą, pateikė 8 rekomendacijas – keturios skirtos LRT administracijai, trys Vyriausybei ir viena LRT tarybai. Pirmadienį audito rezultatai buvo pristatyti Seimo Audito komiteto posėdyje, taip pat ir LRT.
M. Garbačiauskaitė-Budrienė akcentavo – auditas atskleidė ne tik tai, ką LRT reikėtų tobulinti. Pasak jos, VK išvadose pažymimi ir teigiami visuomeninio transliuotojo pokyčiai.
„Valstybės kontrolė pasakė, kad finansiniai LRT ištekliai yra planuojami tinkamai, išlaidų didėjimo priežastys yra pagrįstos. Mes gavome ne tiktai rekomendacijų, bet taip pat ir teigiamų įvertinimų ir dalį nustatytų trūkumų LRT ištaisė paties audito metu“, – pristatymo LRT metu dėstė ji.
Tiesa, M. Garbačiauskaitės-Budrienės teigimu, nors atliktas auditas vertinamas palankiai, VK komunikacija apie jo rezultatus yra gerokai griežtesnė nei pačios patikrinimo išvados.
„Išvadas sveikiname, o dėl paties audito komunikacijos – čia atskira tema. Pati komunikacija, kuri išėjo iš Valstybės kontrolės, buvo griežtesnė nei ataskaitos tekstas“, – teigė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
ELTA primena, kad pirmadienį Valstybės kontrolė baigė penkis mėnesius vykdytą LRT veiklos auditą ir pristatė jo išvadas.
Patikrinimo metu auditoriai nustatė sisteminių dirbančiųjų socialinių garantijų rizikų – pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai.
Be to, auditoriai pastebi, kad dideli kartojimai LRT Plius programoje kelia rizikas turinio įvairovei, taip pat raginama neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika.
Taip pat patikrinimo metu nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – akcentuojama, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę, tobulinti teisinį reglamentavimą.
Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas LRT administracijai, tarybai, Vyriausybei bei Kultūros ministerijai.
LRT vadovybė tvirtino teigiamai vertinanti atliktą auditą bei jo rezultatus, žadėjo įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.
Visuomeninio transliuotojo auditą balandį inicijavo Seimas – parlamentarai pavedė Valstybės kontrolei atlikti minėtą patikrinimą.