M. Jurkynas: LRT taryba atsižvelgs į Valstybės kontrolės rekomendacijas

2025 m. lapkričio 3 d. 11:43
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas sako, jog visuomeninio transliuotojo taryba atsižvelgs į auditą atlikusios Valstybės kontrolės rekomendacijas. Tai, pasak M. Jurkyno, veikiausiai bus aptariama artimiausio tarybos posėdžio metu.
„Gairių, rekomendacijų, iš tiesų, manau, yra ne vienai politinei institucijai, įskaitant ir LRT tarybą. Ypač – stiprinti LRT organizacijos priežiūrą (…). Aišku, tie keliami klausimai ir ataskaita suteikia nemažai rūpesčio. Ir tai bus aptarta artimiausiuose LRT tarybos posėdžiuose.
Bent jau artimiausiame tai tikrai. Pasitarsime – gal reikės padaryti ir neeilinį (posėdį – ELTA)“, – Seimo Audito komiteto posėdžio metu pirmadienį kalbėjo M. Jurkynas.
„Natūralu, kad tos rekomendacijos, kurios yra išsakytos Valstybės kontrolės ataskaitoje būtent tarybos atžvilgiu, bus tikrai imtos domėn. Dar prieš pateikiant Valstybės kontrolės išvadas, mes parengėme ir taryboje daugumos balsų principu pasitvirtinome priemones, kuriomis atsižvelgėme į Valstybės kontrolės rekomendacijas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad pirmadienį Valstybės kontrolė baigė penkis mėnesius vykdytą LRT veiklos auditą ir pristatė jo išvadas.
Patikrinimo metu auditoriai nustatė sisteminių dirbančiųjų socialinių garantijų rizikų – pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai.
Be to, auditoriai pastebi, kad dideli kartojimai LRT Plius programoje kelia rizikas turinio įvairovei, taip pat raginama neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika.
Taip pat patikrinimo metu nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – akcentuojama, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę, tobulinti teisinį reglamentavimą.
Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas LRT administracijai, tarybai, Vyriausybei bei Kultūros ministerijai.
LRT vadovybė tvirtina teigiamai vertinanti atliktą auditą bei jo rezultatus bei žada įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.
Visuomeninio transliuotojo auditą balandį inicijavo Seimas – parlamentarai pavedė Valstybės kontrolei atlikti minėtą patikrinimą.
