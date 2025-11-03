R. Kaunui vykstant pas G. Nausėdą šalia Prezidentūros susibūrė protestuotojai: politiką pasitiko šūksniais

Tačiau R.Kauno kandidatūra į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus patenkinti ne visi. Pas šalies vadovą apsilankęs socialdemokratas prie Prezidentūros jau susidūrė su protestuotojais.
Dalies visuomenės ir pačių politikų pasipiktinimą sukėlė tai, kad į šiuo metu vieną svarbiausių ministerijų siunčiamas žmogus, kuris esą neturi jokių šiai sričiai reikalingų kompetencijų.
Apie rengiamą protestą šalia Simono Daukanto aikštės paskelbta savaitgalį – jį organizavo jau ir kelis ankstesnius mitingus inicijavęs muzikantas, visuomenininkas Mantas Meškerys bei Robertas Koroliovas.
„Šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu Lietuvos valstybė nusipelnė patyrusio, patikimo ir su mūsų sąjungininkais užtikrintą ryšį turinčio Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo, o ne partinio LSDP žaislo, kuris vykdys partijos ir kolegų nurodymus.
Taip pat R.Kaunas yra pagarsėjęs kaip ciniškas, grubus, pagiežingas ir emociškai agresyvus politikas, negebantis girdėti kitos nuomonės“, — rašoma renginio kvietime feisbuke.
Protesto organizatoriai pabrėžė, kad šiuo metu KAM reikalingas ne tik kompetentingas, bet ir šalto proto žmogus, kuris kritinėse situacijose gebėtų išlikti ramus ir gebėtų rasti bendrą kalbą su visuomene bei institucijomis.
G.Nausėdos filtras R.Kaunui yra paskutinis laiptelis – jei jį praeis, netrukus turėsime naują krašto apsaugos ministrą.
Atvyko keliasdešimt žmonių
Kiek po pusės vienuoliktos šalia Prezidentūros susibūrė maždaug kelios dešimtys žmonių.
Pasak vieno iš protesto organizatorių M.Meškerio, klausimų kyla ne tik dėl R.Kauno patirties ir gebėjimų, bet taip pat ir dėl jo diplomatinių sugebėjimų – mat kai kurie jo praeityje matyti komentarai pasitikėjimo nekelia.
„Visa tai sudėjus manome, kad šiuo metu, ypač, kai vyksta įvairios hibridinės karo formos, Lietuva yra atakuojama balionais ir netgi dronų šiemet turėjome, krašto apsaugoje mums reikia žmogaus, kuris garantuotų, kuris būtų patikimas, stabilus, turėtų patirtį ir galėtų užtikrinti, kad mes visi jaustumėmės saugiai, o ne kažkokio žmogaus, kuris ateis dabar pasibandyti ir tiesiog turi labai daug ambicijos“, – pabrėžė M.Meškerys.
Kritiškai apie šio politiko šansus atsiliepė ir kiti į protestą atvykę gyventojai.
„Jokios erudicijos, jokio išsilavinimo – nieko nėra pas žmogų. Kiek mes žmonių turime su kompetencijomis, su išsilavinimais, su viskuo, o čia nulis sveikų“, – piktinosi prie Prezidentūros sutikta vilnietė Birutė.
Taip pat į protestą užsukusi Milda aiškino, jog tam, kad žmogus sėkmingai dirbtų savo darbą, jam reikia „ne tik motyvacijos, bet dar ir kompetencijos“.
„Kai aš matau, kad vienintelė stipri šio kandidato stiprybė yra padlaižiavimas savo partijos prezidiumui, ir aš dar suvokiu, kaip mūsų prezidentui tai patinka, nes turime prezidentą, kuris mėgsta komplimentus, aš suvokiu, kaip tai yra pavojinga dabartinėje geopolitinėje situacijoje.
Turėti patogų žmogų Krašto apsaugos ministerijoje yra neatsakinga ir labai pavojinga, ir negalima į tai ramiai žiūrėti“, – tikino Milda.
Ji įsitikinusi, kad R.Kaunas šalies vadovui bandys įtikti ir jam tiesiog patikti.
„Nes apie kokią kompetenciją mes galime kalbėti, kai žmogus metus laiko dirbo Seimo nariu?
Pasiklausykite jo interviu – normalaus argumentavimo net nėra. Visiškas whataboutizmas ir bandymas kažkaip įtikti. Tai nėra net tvirto stuburo turėjimas, kas KAM yra labai svarbu“, – aiškino Milda.
Visgi moteris mano, kad G.Nausėda į protestuotojų balsą neįsiklausys, kaip neįsiklauso ir kultūros bendruomenės. Kaip tinkamiausią kandidatą ministro pareigoms ji įvardijo dabartinį KAM viceministrą Karolį Aleksą.
Netrukus į Prezidentūrą atvyko ir pats R.Kaunas – protestuotojai jį pasitiko šūksniais, sirenų garsais, tačiau socialdemokratas taip ir nestabtelėjo pasikalbėti. Jį vežęs automobilis sustojo tiesiai prie Prezidentūros durų.
Apie 11 valandą protestuotojai išsirikiavo veidu į Prezidentūros rūmus ir tyliai stovėjo maždaug apie 15 minučių. Netrukus protesto organizatoriai prezidento kanceliarijai įteikė raštą, kuriame prašo R.Kauno neskirti krašto apsaugos ministru.
Tiesa, jau protesto pabaigoje S.Daukanto aikštėje pasirodė ir skandalingai pagarsėjęs veikėjas Antanas Kandrotas-Celofanas, jau per kelias minutes spėjęs ir susipykti su keliais protestuotojais.
Kritikos nesureikšmina
Nors aštrių komentarų socialdemokratui negaili ir opozicija, nei dalis visuomenės, pats R.Kaunas patikino, kad kritika yra „jo variklis“.
„Kritikos aš nebijau. Ir kritika visą laiką man asmeniškai yra variklis, kuris priverčia ir pasitempti, ir judėti į priekį“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė politikas.
Daliai tų kritikų nerimą kelia tai, jog R.Kaunas neturi patirties, susijusios būtent su krašto apsaugos ir gynybos sritimis. Esą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete pradirbo vos mėnesį.
„Inscenizacijų visokių mes čia girdime. Ar mėnesis Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, ar metai komitete kartais nieko gali nereikšti, jeigu Seimo narys iš principo nėra aktyvus, nesidomi ta sritimi ir tiesiog būna.
Aš niekada nebuvau tas, kuriam neįdomu ir tas kuris tiesiog būna“, – aiškino R.Kaunas.
Tai, kad Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) į krašto apsaugos ministrus patraukus eksministrę Dovilę Šakalienę deleguoja R.Kauną, paaiškėjo praėjusią savaitę, kai įvyko partijos valdybos ir prezidiumo posėdžiai.
Iš pradžių tarp galimų kandidatų buvo įvardintas ir dabartinis susisiekimo ministras Juras Taminskas, taip pat KAM viceministrai – pavyzdžiui, Karolis Aleksa.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
