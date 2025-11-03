Lrytas Premium prenumerata tik
Šaulių vadas L. Idzelis: turime nuojautų, kad priešas dirba iš vidaus

2025 m. lapkričio 3 d. 05:52
„Refleksinė kontrolė – kai „šukuoji“ sprendimų priėmėjus taip, kad jie priimtų klaidingus sprendimus. Padavinėji tam tikrą informaciją. Tai yra profai, nes turi turėti psichologinių operacijų matricą, žiūrėti silpnąsias savo oponento puses ir po to jas visas išsukinėti, mesti pinigus, kiršinti. Tai yra menas. Mes šį dalyką irgi esame prasimokę ir matome, kad priešas dirba labai rimtai. Ir turime tokių nuojautų, kad dirba iš vidaus – ir labai stipriai“, – pasakojo Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) LŠS vadas pulkininkas Linas Idzelis.
