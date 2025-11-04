„Leiskime jiems dirbti“: I. Ruginienė sureagavo į kritiką dėl R. Kauno

„Kokios mažai patirties? Turi nemažai įvairios patirties, tarp jų ir vadovavimo patirties. Ir man atrodo, kad ta patirtis tikrai yra labai svarbi. Kiek žinau, jis tikrai gerai pasirodė ir per pokalbį su prezidentu“, – antradienį žurnalistams Baisogaloje sakė I. Ruginienė, paklausta apie R. Kaunui adresuojamą kritiką.
„Nustokime vertinti žmones iš anksto, leiskime jiems dirbti ir tada pamatysime, kas vertas ir kas nevertas (būti ministru – ELTA)“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad pirmadienį kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas buvo susitikęs su prezidentu G. Nausėda.
Tuomet jo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigė, jog sprendimą dėl R. Kauno galimybės eiti KAM vadovo pareigas šalies vadovas priims tik įvertinęs visus aspektus. G. Nausėdos verdiktas, tikimasi, paaiškės dar šią savaitę.
Tiesa, R. Kauno kandidatūra į KAM vadovus sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje.
Kilo abejonių dėl šio politiko tinkamumo eiti krašto apsaugos ministro pareigas.
Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.
Dėl R. Kauno kandidatūros į KAM vadovus pirmadienį prie Prezidentūros buvo surengtas ir protestas. Kelios dešimtys jo dalyvių ragino šalies vadovą neskirti socialdemokrato į šias pareigas.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
