G. Landsbergis pelnė prestižinį apdovanojimą

Pasak apdovanojimo komisijos, G. Landsbergis šį apdovanojimą pelnė už „išskirtinę lyderystę mobilizuojant tarptautinius veiksmus žmogaus teisių ir tikslinių sankcijų srityje“, pirmadienį platformoje „X“ rašė ji.
„Eidamas Užsienio reikalų ministro pareigas, Gabrielius Landsbergis užtikrino, kad Lietuva pasaulyje taptų žinoma kaip kovos už laisvę ir teisinės valstybės principus vėliavnešė. Jis teikė milžinišką paramą Ukrainai, išplėtė Lietuvos ryšius Indijos ir Ramiojo vandenyno regione ir rėmė iniciatyvas, palaikančias visus laisvę mylinčius žmones Moldovoje, Sakartvele, Taivane ir visur kitur, kur laisvė atsiduria pavojuje“, – rašoma komisijos interneto svetainėje.
Komisijos pranešime taip pat minimi G. Landsbergio įrašai platformoje „Twitter“, interviu garsiausiose Amerikos ir Jungtinės Karalystės televizijos kanalų laidose ir didelį atgarsį sukėlusios kalbos Briuselyje ir JAV. Komisijos teigimu, jo pasisakymai turėjo gerokai didesnę įtaką, nei būtų galima tikėtis pagal geopolitinį Lietuvos svorį.
„Jis žino, kad mūsų laisvių išlikimas priklauso nuo mūsų vertybių ir sienų ryžtingo gynimo – jei reikia, ir karinėmis priemonėmis, niekada nesirenkant paminti garbės, visada siekiant pergalės, perduodant laisvą pasaulį mūsų vaikams, nesvarbu, kokia kaina“, – pažymi komisija.
Komisija taip pat atkreipė dėmesį į G. Landsbergio veiklą pasitraukus iš aktyvaus politinio gyvenimo.
„2024-aisiais palikęs visus politinius ir diplomatinius postus, Gabrielius toliau naudoja savo komunikacinius gebėjimus tam, kad pasipriešintų despotams ir jų bendrininkams visame pasaulyje“, – rašoma pranešime.
S. Magnitskio žmogaus teisių apdovanojimai – tai tarptautiniai apdovanojimai, skiriami žurnalistams, politikams ir žmogaus teisių aktyvistams. Juos 2015 m. įsteigė britų verslininkas ir politinis aktyvistas Billas Browderis, siekdamas pagerbti rusų teisininką S. Magnitskį, kuris mirė Rusijos kalėjime po to, kai išaiškino vyriausybės korupcijos schemą.
Anksčiau šiuos apdovanojimus yra pelnę rusų opozicionierius Vladimiras Kara-Murza, Rusijos kalėjime nunuodytas Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas, Honkongo demokratijos ir spaudos laisvės gynėjas Jimmy Lai, Saudo Arabijos valdžią kritikavęs ir jos nužudytas žurnalistas Jamalas Khashoggi (po mirties) ir kitos visame pasaulyje žinomos asmenybės.