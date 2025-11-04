Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos diena

G. Nausėda dar kartą Seimui teikia H. Šinkūno kandidatūrą į KT teisėjus

2025 m. lapkričio 4 d. 16:05
Martyna Pikelytė
Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui dar kartą teikia anksčiau parlamentarų palaikymo nesulaukusio Haroldo Šinkūno kandidatūrą į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus.
Spalį Seimas slaptu balsavimu paskyrė parlamentarą Julių Sabatauską ir teisininką Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas kandidatas H. Šinkūnas nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo.
Už Vilniaus universiteto (VU) profesorių H. Šinkūną balsavo 53, prieš 44, susilaikė – 22 Seimo nariai.
Tuomet Prezidentūra teigė, kad atmesdamas šalies vadovo teiktą kandidatą parlamentas bando atsiteisti dėl anksčiau G. Nausėdos vetuotų, „čekutininkams“ palankių Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų.
Visgi, politiniuose kuluaruose buvo kalbama, kad prezidento teiktą kandidatą valdantieji atmetė dėl G. Nausėdos išsakytos kritikos sprendimui į KT teisėjus siūlyti neseniai iš socialdemokratų partijos išstojusį J. Sabatauską.
Kaip skelbta, į KT teisėjus siūlomas H. Šinkūnas yra VU profesorius, dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju teisės klausimais.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
