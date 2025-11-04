G. Nausėdos patarėjas patvirtino: Prezidentūra iš tiesų užkirto J. Taminskui kelią į KAM

Iki šiol ši informacija oficialiai patvirtinta nebuvo. Portalas Lrytas pirmasis paskelbė, jog socialdemokratai rimtai svarstė šią kandidatūrą į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus, o vėliau esą galėjo sulaukti G.Nausėdos niukso ir J.Taminsko pavardės atsisakė.
„Taip, aš galiu tą patvirtinti. Mes turėjome tam tikrų aplinkybių, kurios neleido rimtai svarstyti šito kandidato“, – „Žinių radijuje“ nurodė D.Matulionis.
„Aš turbūt ir pasakiau – daugiau netęsiu“, – paklaustas, ar tos aplinkybės leidžia J.Taminskui būti susisiekimo ministru, teigė G.Nausėdos vyriausiasis patarėjas.
Kaip anksčiau skelbė Lrytas, dėl J.Taminsko kandidatūros socialdemokratai buvo jau praktiškai apsisprendę, buvo ketinta šią pavardę pagarsinti ir partijos valdybos bei prezidiumo posėdžiuose, tačiau vėliau šie buvo atšaukti.
Pats D.Matulionis pabrėžė, kad prezidentas į KAM vadovus „neskyrė ir neskirs bet ko“.
„Norėtųsi, kad ši ministerija dirbtų kaip laikrodis ir visi susitelktų prie turbūt svarbiausio mūsų tikslo – užtikrinti efektyvų Lietuvos atgrasymą ir gynybos potencialą“, – aiškino D.Matulionis.
Į krašto apsaugos ministrus šiuo metu pateikta socialdemokrato Roberto Kauno kandidatūra. Pirmadienį politikas susitiko su prezidentu G.Nausėda.
D.Matulionis nurodė, kad jam pačiam kandidatas paliko neblogą įspūdį, tačiau prezidento nuomonės dar nežino, o jo apsisprendimas galėtų užtrukti ir kelias dienas.
Visgi į Prezidentūrą atvykusį R.Kauną jau lydėjo protestuotojai, abejojantys jo patirtimi ir kompetencijomis krašto apsaugos srityje.