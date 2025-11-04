Po susitikimo su R. Kaunu galiausiai prabilo ir pats G. Nausėda

Šalies vadovas leido suprasti, kad R.Kaunas jam paliko gana neblogą įspūdį.
„Pono R.Kauno kandidatūra pasirodė tikrai įdomi ta prasme, kad tikėjomės galbūt ir mažesnio išmanymo kai kuriose specifinėse srityse, tačiau, mūsų nuostabai, ponas R.Kaunas buvo tikrai gerai pasiruošęs, atsakė į tuos klausimus.
O vienoje vietoje, kur tokio atsakymo neturėjo – manau, tai taip pat yra privalumas – atvirai pasakė, kad šiuo metu į tą klausimą atsakyti negali. Aš dabar jau neprisiminsiu, koks tai buvo konkretus klausimas“, – aiškino G.Nausėda.
Taigi, konstatavo šalies vadovas, žmogus yra motyvuotas, nors to esą – dar nepakanka.
„Tikrai norėčiau, kad šitoje ministerijoje būtų išsaugotas tam tikras strateginis perimamumas tų darbų, kurie yra pradėti ir įgyvendinami, todėl labai didelį dėmesį kreipsiu į jo komandos formavimą – komanda turi būti tokia, dėl kurios abejonių dėl profesionalumo ir gebėjimo dirbti čia ir dabar nekiltų ne tik man, bet ir opozicijai ir visai mūsų šauniai Lietuvos visuomenei“, – pabrėžė G.Nausėda.
Prezidento taip pat pasiteirauta, kokios aplinkybės lėmė tai, jog kiek anksčiau jam netiko dabartinio susisiekimo ministro Juro Taminsko galima kandidatūra į KAM vadovus.
G.Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis „Žinių radijuje“ patvirtino, kad prezidentas užkirto kelią tokiam socialdemokratų pasirinkimui.
„Žinote, aš, tiesą sakant, visiškai gerai vertinu pono J.Taminsko veiklą Susisiekimo ministerijoje, ir kam mums atpalaiduoti vakansiją tam, kad po to spręstume problemą, kas taps susisiekimo ministru?
Manau, kad šiuo atveju kalbame apie tai, kad jis toliau galėtų tęsti tuos darbus, kurie jam visiškai normaliai sekasi, o krašto apsaugos ministru skirsime vieną iš kandidatų.
Šiuo metu svarstome apie pono R.Kauno kandidatūrą – jeigu viskas bus tvarkoje, jis ir bus patvirtintas“, – nurodė šalies vadovas.
Primename, kad pirmadienį kandidatas į krašto apsaugos ministrus R.Kaunas buvo susitikęs su prezidentu. Tuomet G.Nausėdos vyriausiasis patarėjas D.Matulionis teigė, jog sprendimą dėl R.Kauno galimybės eiti KAM vadovo pareigas šalies vadovas priims įvertinęs visus aspektus.
Tiesa, R.Kauno kandidatūra į KAM vadovus sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.