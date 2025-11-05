„Pasiūliau kaip variantą“: po kritikos lavinos – A. Broko žinia dėl viceministro pareigų

„Aš bendravau su premjerės komanda ir pasiūliau savo kandidatūrą“, – trečiadienį LRT televizijai teigė A. Brokas.
„Pasiūliau kaip variantą (savo kandidatūrą – ELTA). Mane pakvietė susitikti, susitikimo metu pristačiau savo kompetencijas ir tada, kaip ir turbūt kiti kandidatai, laukėme kvietimo, ir to kvietimo aš sulaukiau“, – kalbėjo viceministras.
Kiek anksčiau, paklaustas, ar jo kandidatūrą iškėlė ne „Nemuno aušra“, A. Brokas „Žinių radijui“ sakė, jog pareigas eiti jam pasiūlė premjerė Inga Ruginienė. Tuo metu „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio naujasis viceministras sakė nepažįstantis.
Kaip skelbta, nepaisant kultūros bendruomenės raginimų neburti Kultūros ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas ministras, antradienį darbą ministerijoje pradėjo trys viceministrai – Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin, A. Brokas.
Pastarasis viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.
Savo ruožtu A. Broką į šias pareigas pasiūliusi premjerė teigė, kad jos prioritetas buvo rasti nepriklausomą, kultūros bendruomenei atstovaujantį žmogų.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
