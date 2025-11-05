J. Olekas: kultūros ministro klausimas išsispręs greičiau nei bus patvirtintas biudžetas

„Ministrė pirmininkė, sakyčiau, gerai laviruoja, bandydama tą situaciją spręsti, pavesdama kultūros sritį kuruoti švietimo, mokslo ir sporto ministrei ir formuojant viceministrų korpusą, kuris turi patirties“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.
„Manau, kad ji turi ne vieną (kandidatą – ELTA). (...) Gerai pažįstu ministrę pirmininkę. Manau, kad ji tikrai kryptingai dirba ir tas klausimas išsispręs ant dienų, dar greičiau nei mes patvirtinsime biudžetą“, – akcentavo jis.
Po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje, biudžeto projektas turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė žadėjo kandidatą į kultūros ministrus pateikti artimiausiu metu.
Kaip skelbta, nuo antradienio darbą pradėjo trys kultūros viceministrai – Aleksandras Brokas, Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin.
Visgi, kultūros bendruomenės atstovai, dar pirmadienį raginę Vyriausybę neburti Kultūros ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas ministras, tokiu žingsniu nėra patenkinti. Šiuos sprendimus jie vadina politiniu absurdu.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
