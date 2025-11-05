J. Olekas: pabandysime rasti naują LRT finansavimo modelį

„Seimo sprendimas, kuris buvo kritikuotas, kad audito nereikia – man atrodo, ta kritika buvo klaidinga, o sprendimas, kad auditas gali suteikti galimybę patobulinti (veiklą – ELTA), yra įvykęs. Labai aišku, kad auditas buvo reikalingas. Jo išvados yra tokios, kad mes turime ką patobulinti LRT. Labai malonu, kad LRT vadovybė priima tai ir mato, kad tuos pokyčius reikia daryti“, – „Žinių radijui“ trečiadienį komentavo Seimo pirmininkas.
„Dėl finansavimo – taip, ta formulė, kuri buvo priimta anksčiau, esant tam tikrai ekonominei situacijai, ji galbūt tuo metu tiko. Bet šiandien, kai mes bandome sutaupyti įvairiose srityse ir dalį tų lėšų paskirti gynybai, dalį kultūrai – tos formulės peržiūrėjimas yra reikalingas ir tas (finansavimo – ELTA) augimas turi išlikti, bet neturi būti toks ženklus, koks būtų pagal dabar egzistuojančią formulę“, – dėstė jis.
LRT finansavimas šiemet siekė beveik 80 mln. eurų. Kitų metų valstybės biudžete nacionalinio transliuotojo asignavimams numatyti daugiau nei 88 mln.
Pagal dabar galiojančią tvarką, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 1,3 proc. akcizo pajamų.
Anot Seimo pirmininko, su visuomeninio transliuotojo vadovybe bus ieškoma būdų, kaip rasti tvaresnį finansavimo modelį.
„Mano kabinete buvome susitikę tiek su direktore, tiek su dalimi LRT tarybos žmonių ir sutarėme, kad pabandysime surasti naują formulę, naują modelį, kad LRT, kaip visuomeninis transliuotojas, turėtų užtikrintą perspektyvą“, – teigė J. Olekas.
ELTA primena, kad VK patikrinimo metu auditoriai nustatė sisteminių dirbančiųjų socialinių garantijų rizikų – pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai.
Be to, auditoriai pastebi, kad dideli kartojimai LRT Plius programoje kelia rizikas turinio įvairovei, taip pat raginama neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika.
Taip pat patikrinimo metu nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – akcentuojama, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę, tobulinti teisinė reglamentavimą.
LRT vadovybė tvirtino teigiamai vertinanti atliktą auditą bei jo rezultatus, žadėjo įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.
