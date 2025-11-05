J. Olekas tikisi, kad pasibaigus mėnesiui siena su Baltarusija vėl bus atidaryta

„Manau, kad tos priemonės, kurių dabar imtasi, duos tokį šiek tiek skausmingą efektą, (…) bet nežiūrint Baltarusijos režimo atsako vis tiek norisi, kad tas gyvenimas vyktų ir sienos būtų vėl atidarytos“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė J. Olekas.
„Sienos užvėrimas duoda efektą tramdant tuos, kurie leidžia tuos balionus, bet jis kliudo ir mūsų normaliam gyvenimui“, – tikino politikas.
Anot jo, sienos uždarymas trukdė gyventojams aplankyti artimųjų kapus Baltarusijoje, toliau stabdo tarptautiniais maršrutais vykstančių vilkikų eismą.
„Aš tikiu, kad mes norėtume, kad ta siena būtų atvira, kad mūsų žmonės galėtų nuvykti (į Baltarusiją – ELTA), kad mūsų transportininkai galėtų vykti, (…) tai stengsimės, kad ta problema būtų išspręsta“, – teigė socialdemokratas.
Jis kritikavo buvusios Vyriausybės veiksmus, kuriais, anot parlamentaro, į balionų grėsmę reaguota nepakankamai.
„Buvusios valdžios pozicija buvo tokia – nieko tokio, tegul lekia (balionai – ELTA), čia kontrabanda ir į tą kontrabandą galbūt buvo nepakankamai sureaguota kovoti su ja ir ji pridarė galbūt tokių hibridinių problemų“, – aiškino J. Olekas.
ELTA primena, kad po spalį fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, praėjusį trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 dienos uždaryti sieną su Baltarusija.
Uždaryti paskutiniai Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, tačiau nuspręsta taikyti išimtis į Lietuvą sugrįžtantiems šalies piliečiams ir asmenims, turintiems laikinus leidimus gyventi.