K. Budrys apie rengiamas ES sankcijas Baltarusijai: gal režimas pasidarys išvadas

„Aš tikiuosi, kad gal efektą jis (rengiamas paketas – ELTA) duos ir anksčiau negu bus priimtas galutinis sprendimas dėl sankcijų“, – trečiadienį žurnalistams sakė K. Budrys.
„Galbūt išvadas pasidarys režimas prieš mums taikant visas tas priemones“, – pridūrė jis.
K. Budrio teigimu, Lietuva jau yra pateikusi savo siūlymus, kaip turėtų atrodyti Baltarusijai tarptautiniu lygiu taikomos sankcijos.
„Esame atidavę savo siūlymų paketą tiek su konkrečiomis formuluotėmis, tiek su efektais“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas.
„Lietuva sankcijų tema yra ne naujokė. Į mūsų pateikiamus tiek paketus, tiek argumentus žiūrima rimtai (…). Mumis pasitiki“, – akcentavo ministras.
Spalio pabaigoje K. Budrys teigė, jog tikisi, kad iki lapkričio pabaigos Europos Komisija (EK) pasieks pažangą sankcijų Baltarusijai klausimu.
Apie galimas sankcijas Baltarusijai plačiau imta kalbėti po to, spalio pabaigoje dėl kontrabandinių oro balionų kelis kartus prireikė sustabdyti orlaivių Vilniuje eismą.
Reaguojant į situaciją, Lietuva nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną su Baltarusija, numatant tam tikras išimtis Medininkų pasienio kontrolės punktui.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Baltarusija
