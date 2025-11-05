R. Kaunui dėl pokerio – rimti A. Tapino klausimai: politikas pasiaiškino

„Dar kyla klausimų dėl būsimojo krašto apsaugos ministro ir tokių keistų, kad labai norėčiau, jog Robertas Kaunas juos paneigtų. Todėl ir klausiu kandidato – kadangi ketinate užimti labai svarbias ir jautrias pareigas, ar gali būti, jog žemiau informacija yra apie jus?“, – taip savo žinutę feisbuke pradėjo A.Tapinas, kuris iškėlė klausimų dėl finansinių paslaugų.
„Uzdarbis.lt forume buvo registruotas vartotojs „robkns“, kurio profilis labai atitinka jūsų – sutampa gyvenamoji vieta, gimimo data, siūlomos paslaugos – web dizainas, etc, taip pat trumpinys sutampa su jūsų Youtube kanalo pavadinimu www.youtube.com/@robkns, nurodytą šiuo metu neveikiantį interneto puslapį www.rkdizainas.lt į savo bio buvo įsidėjęs LinkedIn vartotojas „Robertas Kaunas“
Ar galėtumėte patvirtinti, jog tai buvo jūsų profilis Uzdarbis.lt forume?
Jeigu tai jūsų profilis, ar galėtumėte patikslinti, kokias dar paslaugas siūlėte – ar gali būti, kad siūlėte keisti įvairių pokerio kambarių valiutą į realius pinigus, nes tuo metu domėjotės interneto pokerio kambarių siūlomais bonusais?
Ir gal galėtumėte paaiškinti, kodėl 2012 metais buvote išmestas iš šio forumo?“, – klausė A.Tapinas.
Visuomenininkas taip pat klausė, ar išmetimas iš forumo gali būti susijęs su atsiliepimais apie „robkns“, kurie kaltino šį slapyvardį turintį vartotoją sukčiavimu ir apgavystėmis.
„Ar tai gali būti susiję su „robkns“ skirtais atsiliepimais, kaltinančiais, kad šis vartotojas yra galimas sukčius ir apgavikas, nepatikimas keičiant Paypal dolerius ar atliekant kitas finansines operacijas?
Jeigu vis dėlto čia jūsų paskyra, gal yra paaiškinimas, kad kažkas ją nulaužė ir tada „robkns“ vardu apgaudinėjo žmones, tik jeigu taip nutiko – ar kreipėtės į teisėsaugą ar atlikote kitus veiksmus?
Nuoširdžiai – labai norėčiau sulaukti paaiškinimo, kad čia ne Roberto Kauno paskyra arba dėl kažkokių priežasčių į ją kadaise įsilaužė, nes antraip čia būtų keisčiausias praeities faktas tarp mūsų naujosios valdžios.
P.S. Robertas Kaunas jūsų X tinklo profilis rodo labai didelį jūsų susidomėjimą kriptovaliutomis ir įvairiais sandoriais 2018–2022 metais. Turbūt visuomenė turėtų žinoti, ar esate investavęs į kripto, į kokias valiutas ir/ar fondų, kokių dar turite interesų kripto versle“, – rašė A.Tapinas.
Socialdemokratas vėliau sureagavo į šią žinutę.
R.Kaunas atsakymą pateikė savo feisbuko paskyroje.
„Galiu patvirtinti, kad forume uzdarbis.lt iš tiesų turėjau paskyrą, susikurtą 2009 metais. Slapyvardis „robkns“ buvo mano naudojamas vartotojo vardas. Kaip ir daugelis tuo metu, šią platformą naudojau bendravimui ir bendradarbiavimui įvairiomis IT ir kūrybinėmis temomis. Aš neprekiavau pokerio žetonais. Aš nesiūliau atvežti jokių USB. Aš nekeičiau valiutos.
Pasitikrinęs savo asmeninį „Gmail“ paštą, matau naujausią uzdarbis.lt pranešimą, gautą 2012 m. rugsėjo 7 d. (tai galiu pagrįsti pateikdamas ekrano nuotrauką). Nuo tos datos nesu gavęs jokios informacijos apie savo profilį forume, taip pat nebuvau informuotas apie galimą paskyros blokavimą.
Svarbu ir tai, kad uzdarbis.lt komentarus bei atsiliepimus galėjo rašyti bet kuris vartotojas, vartotojui nereikia autorizuotis, pateikti savo tapatybės ar faktinių aplinkybių, įrodančių komentaro tikrumą, todėl jų turinys turėtų būti vertinamas kritiškai.
Dėl klausimo apie pokerio turnyrus – taip, prieš daugiau nei 13 metų mėgėjiškai domėjausi internetinio pokerio turnyrais ir pokerio kambarių veikimu, teko išbandyti, tačiau niekada nežaidžiau profesionaliai. Tuo metu nebuvau politikas ir viešas asmuo“, – teigė jis.
Portalas Lrytas primena, kad R.Kaunas pirmadienį lankėsi Prezidentūroje, kur susitiko su Gitanu Nausėda. Tuo metu prie Prezidentūros dėl R.Kauno buvo surengtas protestas, kuriame kandidatui buvo reiškiama kritika dėl kompetencijos trūkumo gynybos srityje.
Antradienį apie R.Kauną prakalbo ir G.Nausėda.
„Pono R.Kauno kandidatūra pasirodė tikrai įdomi ta prasme, kad tikėjomės galbūt ir mažesnio išmanymo kai kuriose specifinėse srityse, tačiau, mūsų nuostabai, ponas R.Kaunas buvo tikrai gerai pasiruošęs, atsakė į tuos klausimus. O vienoje vietoje, kur tokio atsakymo neturėjo – manau, tai taip pat yra privalumas – atvirai pasakė, kad šiuo metu į tą klausimą atsakyti negali. Aš dabar jau neprisiminsiu, koks tai buvo konkretus klausimas“, – aiškino G.Nausėda.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) šeimininko neturi, kai po kilusių ginčų su premjere Inga Ruginiene buvo atleista Dovilė Šakalienė.
Laikinai KAM vadovauja vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
