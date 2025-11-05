Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Žinios, kurios šviečia.
Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Prenumeruoti
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. lapkričio 5 d. 06:01
To, ką „socdemai“ padarė su Kultūros ministerija, ekspertai dar nėra regėję: ko siekia?
2025 m. lapkričio 5 d. 06:01
Lrytas Premium nariams
Kultūros ministerija – vis dar be galvos, bet su trimis šviežiai paskirtais viceministrais. Tokių atvejų neprisimena net ir ilgus metus politinį lauką stebintys ekspertai.
Daugiau nuotraukų (10)
Kultūros ministerija
Vyriausybė
Inga Ruginienė
Rodyti daugiau žymių