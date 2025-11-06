„Dar kartą apie slepiamus dokumentikos broko galus. Šį kartą aiškinausi, kas sieja lietuviškus ritmologijos „Stradastėjus“, ritmologų verslus Z-rusijoje ir kažkokį aerodromą pamaskvėje. Visada norint ką nors išsiaiškinti reikia sugrįžti prie ištakų.
Viceministro garbinama Jevdokija Marčenko Miaso raketų centre (Čeliabinsko sritis) kurdama raketų navigacijos sistemas, savo dvasines paieškas pradėjo sudarydama individualias ritmo diagramas raketų centro kariškiams.
Kaip minėjau anksčiau, viskas turėjo vykti dar su sovietinio KGB priežiūra ir žinia. Pirmiesiems sambūriams išskirta „Solnechny“ pionierių stovykla prie Turgojako ežero, netoli Miaso miesto.
Pakeliui Marčenka baigė ezoterikos V.Kandybos mokyklą, o devintojo dešimtmečio pabaigoje buvo išrinkta Uralo Ekstrasensų asociacijos prezidente. Savo kelių dienų seminarus (vadinami „Radastais“) Marčenka vedė visoje Rusijoje ir užsienyje.
„Radastai“ – privalomi renginiai ritmologams – 2003 m. Sankt Peterburge dalyvavo daugiau nei 6000 žmonių, o 2012 m. rugsėjį – iki 10 000 pasekėjų. Judėjimas Zrusijoje deklaruoja savo patriotizmą ir gebėjimą išgelbėti Zrusiją, aktyviai dalyvauja viešajame gyvenime, versle.
Marčenkos pasekėjai sveikinosi rusiškai „Ritmičeskogo risunka!“ (nežinau ar tai išsiverčia į „Ritminio piešinio!“) ir reiškė dėkingumą fraze „Ustojčivogo znakoriada!“ („Stabilios ženklų sekos!“)“, – feisbuko paskyroje rašė A. Anušauskas.
Lrytas primena, kad A. Brokas viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.
Savo ruožtu A. Broką į šias pareigas pasiūliusi premjerė teigė, kad jos prioritetas buvo rasti nepriklausomą, kultūros bendruomenei atstovaujantį žmogų.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
