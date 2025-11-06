Buvęs Ignalinos tarybos narys A. Gasparavičius nuteistas „čekiukų“ byloje

Kaip pranešė prokuratūra, A. Gasparavičius pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo bei sukčiavimo.
Už tai, kad klastodamas dokumentus iš savivaldybės apgaule savo naudai įgijo beveik 6 tūkst. eurų, šiemet 80-metų sulaukusiam kaltinamajam skirta 5 tūkst. eurų bauda.
Jam taip pat 3 metus uždrausta eiti skiriamas ar renkamas pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 metais eidamas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, A. Gasparavičius suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas kuro išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Garbaus amžiaus kaltinamasis teigė, kad turėjo seną automobilį, tarybos nario funkcijoms atlikti. Jis teigė naudojęsis pažįstamų ir partiečių pavėžėjimo paslaugomis, su kuriais atsiskaitinėjo grynaisiais. Siekdamas gauti kompensacijas už transporto išlaidas, kaltinamasis, kaip pats nurodė, partijos bičiulio iniciatyva įsitraukė į klastojimo schemą.
A. Gasparavičiaus ar vairuotojų pastangomis degalinėse buvo paimami kvitai, kurie realiai priklausė kitiems degalinių klientams. Iš kvitų paaiškėjo, kad atsiskaitymai padaryti net 96 skirtingomis banko kortelėmis.
Nustatyta, kad šiuos čekius, degalinės kompiuterinėje sistemoje įrašydami minėto politiko asmens duomenis, klastojo du vienos Ignalinos degalinės darbuotojai.
Degalinių operatoriai, įvesdami A. Gasparavičiaus asmens duomenis į pirkėjų, neimančių čekių, kvitus, suklastojo 117 vardinių dokumentų. Šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus A. Gasparavičius nuolat teikė savivaldybės buhalterijai, siekdamas kompensacijos, nors realių išlaidų už degalus nebuvo patyręs.
„Nors turtinę žalą A. Gasparavičius atlygino, ir yra nustatyta jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, teismas pabrėžė, kad kaltinamojo nusikalstami veiksmai, vykdomi ilgą laiką ir naudojantis tarnybine padėtimi, negali būti vertinami kaip menkavertis poelgis ar tik etikos pažeidimas“, – rašoma teismo pranešime.
Šis teismo sprendimas dar neįsigaliojo, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
A. Gasparavičius 2010–2014 m. buvo europarlamentaro Viktoro Uspaskicho asistentu, taip pat yra dirbęs Darbo partijos Ignalinos skyriaus administratoriumi.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. Teismas tai pat yra nuteisęs dar Ignalinos rajono tarybos narius, kurie pasinaudojo degalinių operatorių perduotais kitų klientų kvitais ir juos pažymėjo kaip vardinius šių politikų.
Ignalinos rajono savivaldybė buvo numačiusi tvarką, kad kuro išlaidoms kompensuoti gali būti teikiami tik vardiniai čekiai.
