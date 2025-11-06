VRK partijoms išdalino valstybės dotacijas už antrąjį metų pusmetį: paskirstyta per 2,75 mln.eurų

Kaip nurodoma sprendimo projekte, konkrečios kiekvienai partijai skiriamos sumos nustatytos pagal tai, kiek rinkėjų balsų jos gavo 2024 m. vykusių Seimo bei Europos Parlamento (EP) rinkimų metu, taip pat – 2023 m. kovą rengtuose savivaldybių tarybų rinkimuose.
Didžiausia suma atiteks Seimo rinkimus laimėjusiai LSDP
Didžiausia dotacija pasieks gausiausią mandatų skaičių parlamento rinkimuose iškovojusius socialdemokratus – partijai skirta per 662,7 tūkst. eurų.
Panašią sumą – 612,2 tūkst. eurų – gavo antroje vietoje pastaruosiuose rinkimuose likusi ir opozicijoje šiuo metu dirbanti Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD).
Šiuo metu valdančiojoje daugumoje dirbančiai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS) skirta maždaug 258,9 tūkst., o „Nemuno aušrai“ – 241,9 tūkst. eurų.
Tuo metu Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ skirta 241,5 tūkst. eurų, Liberalų sąjūdžiui – 237 tūkst. eurų.
Valdančiojoje daugumoje atstovų turinčiai Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai numatyta 141,7 tūkst. eurų.
Parlamente atstovų neturinčiai Laisvės partijai skirta 140,5 tūkst. eurų.
Mažiausiai rinkėjų palaikymo sulaukusios Lietuvos regionų partija, Nacionalinis susivienijimas ir Centro dešinės partija atitinkamai gaus 88 tūkst. eurų, 65,5 tūkst. eurų ir kiek daugiau nei 61 tūkst. eurų.
Iš viso 2025 m. valstybės biudžete politinių partijų asignavimams numatyta 5,5 mln. eurų. Dotacijos skirstomos dukart per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15-osios ir iki lapkričio 15 dienos.